Nova hospitalização do ex-presidente por obstrução intestinal também foi notícia na Europa, no Oriente Médio, na África e em outros países da América Latina.

A internação de Jair Bolsonaro em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Brasília ganhou destaque na imprensa de cinco continentes. Da edição britânica da Bloomberg ao portal indiano ThePrint, a hospitalização do ex-presidente por uma obstrução intestinal apareceu em manchetes em pelo menos cinco idiomas. A cobertura passou pelas páginas de política e notícias internacionais e retomou o histórico de cirurgias de Bolsonaro desde a facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018.

O retorno de Bolsonaro à UTI foi o destaque do francês Le Monde, que relembrou as sucessivas internações do ex-presidente. Na França, Le Figaro e Mediapart também noticiaram o caso. O alemão Die Welt realçou a avaliação do hospital de que Bolsonaro estava clinicamente estável. Em Portugal, a RTP levou a internação à seção de notícias internacionais, enquanto o Observador destacou a possibilidade de uma nova cirurgia. Na Suíça, o portal Watson chamou a atenção para a ausência de previsão de alta.

Nos Estados Unidos, o caso foi notícia no The Spokesman-Review, do estado de Washington, e reportagem na Bloomberg que citou o relato de Carlos Bolsonaro sobre os episódios de dor do pai durante a noite. A Reuters noticiou a hospitalização e a confirmação da internação na UTI. Na Índia, o ThePrint levou à sua seção internacional a notícia da hospitalização e o relato do médico sobre a extensão da obstrução.

Na Argentina, o La Nación levou ao título a possibilidade de Bolsonaro ser operado, e o Clarín destacou as informações do boletim médico. O Infobae detalhou a decisão da equipe de iniciar o tratamento sem cirurgia e acompanhar a evolução do quadro. O El Espectador, da Colômbia, e a rádio Cooperativa, do Chile, também noticiaram a permanência de Bolsonaro na UTI e a falta de previsão de alta, com informações da agência espanhola EFE.

No Oriente Médio, a Al Jazeera, do Catar, relatou o tratamento com sonda e a avaliação dos médicos sobre o estado do ex-presidente. O Times of Israel citou a prisão domiciliar de Bolsonaro após a condenação no processo da trama golpista. A internação também chegou à NAMPA, agência de notícias da Namíbia, que divulgou o relato da AFP sobre o diagnóstico e a ida para a UTI.

O que diz o boletim médico

Bolsonaro, de 71 anos, deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, em 20 de novembro, com dor e distensão abdominal. Segundo o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente, uma tomografia identificou uma obstrução quase total do intestino delgado.

No boletim de 21 de novembro, o hospital informou que Bolsonaro estava na UTI, clinicamente estável, consciente, orientado e respirando espontaneamente. A equipe iniciou hidratação, jejum por via oral, suporte nutricional e tratamento com sonda gástrica. A decisão sobre uma eventual cirurgia depende da resposta ao tratamento. Naquele boletim, o hospital informou que ainda não havia previsão de alta.