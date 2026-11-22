Em entrevista à Fox News, senador voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro, criticou Hugo Motta e afirmou que permanecerá nos Estados Unidos

Flávio Bolsonaro diz não ter provas de fraude nas eleições: 'Sou proibido de investigar'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não tem provas de fraude nas eleições presidenciais de 2026 porque seria impedido de investigar o sistema eleitoral brasileiro. A declaração foi dada em entrevista à emissora norte-americana Fox News, publicada neste domingo (22). Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Flávio voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas.

“Eu não tenho provas porque sou proibido de investigar”, declarou o parlamentar. Ele também criticou a impossibilidade de recontagem dos votos e defendeu a adoção de um sistema que permita a impressão de comprovantes individuais, preservando o sigilo do eleitor.

Flávio deixou o Brasil em 27 de outubro, dois dias após a derrota nas urnas, e permanece nos Estados Unidos. Desde então, tem questionado o resultado da eleição, embora não tenha apresentado provas de irregularidades. Em entrevista no início de novembro, chegou a afirmar que nem ele nem Lula poderiam ter certeza de quem havia sido eleito presidente.

Flávio critica Hugo Motta e proposta de dosimetria

Na entrevista, o senador também fez críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e pediu que seus aliados não apoiem uma eventual reeleição do parlamentar ao comando da Casa.

“Olha, Hugo Motta nunca foi alguém do meu campo político. Ele sempre foi um político muito pragmático, inclusive nas relações com partidos de esquerda”, afirmou.

Segundo Flávio, Motta teria se comprometido a avançar com uma proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, mas não cumpriu o acordo.

O senador também criticou a Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso, por considerar que a redução das penas não equivale à anistia defendida pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Apresentaram uma proposta intermediária, chamada dosimetria, ou recalculação de penas. O que é isso? É um novo processo que não representa anistia de forma alguma. Simplesmente reduz, em alguma medida, as penas das pessoas condenadas”, disse.

A legislação é alvo de ações no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes marcou para 4 de dezembro o início do julgamento de quatro ações que questionam a constitucionalidade da norma.

Flávio diz que continuará nos Estados Unidos

Flávio afirmou que pretende permanecer nos Estados Unidos e continuar fazendo oposição ao governo Lula a partir do exterior. Segundo o senador, a permanência no país permite que ele se manifeste livremente e mantenha contato com aliados no Congresso Nacional.

“Vou permanecer aqui nos Estados Unidos, continuando a me manifestar, dizendo exatamente o que penso, sem esconder nada”, declarou.

O parlamentar deixou o Brasil em 27 de outubro, após descumprir uma determinação de Alexandre de Moraes para entregar seus passaportes à Polícia Federal (PF). A ordem também proibia sua saída do país.

Na sexta-feira (20), Moraes votou para manter as medidas cautelares impostas ao senador, incluindo a retenção dos passaportes e a proibição de contato com o advogado Willer Tomaz. Flávio é investigado por suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a empresas ligadas ao advogado. Jovem Pan+1

Os novos questionamentos ao resultado das eleições ocorrem depois de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmar que o pleito transcorreu dentro da normalidade. A declaração foi dada em resposta às críticas sobre a prorrogação da votação no segundo turno, em 25 de outubro. Jovem Pan

Flávio ainda não reconheceu formalmente a derrota para Lula e afirma que pretende liderar a oposição brasileira a partir dos Estados Unidos.