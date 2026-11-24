Os dez portos que mais movimentaram contêineres em 2025 ficam na Ásia. Só Xangai registrou 5,4 vezes o volume do líder americano e mais de nove vezes o de Santos

O navio "Shanghai Chief" parte do terminal de contêineres de Yongzhou, na área portuária de Jintang do porto de Ningbo-Zhoushan, após carregar e descarregar 516 TEUs sob supervisão da Alfândega de Zhoushan, com destino a portos em economias da APEC, incluindo Austrália e Papua-Nova Guiné, em Zhoushan, província de Zhejiang, no leste da China, em 17 de novembro de 2026

O Porto de Los Angeles, o mais movimentado dos Estados Unidos em contêineres, fechou 2025 com 10,24 milhões de TEUs. Do outro lado do Pacífico, Xangai movimentou 55,06 milhões, um volume 5,4 vezes maior. A diferença dá a medida de onde se concentra hoje a movimentação de contêineres. Pelo terceiro ano seguido, todos os dez primeiros colocados no ranking mundial ficam na Ásia.

O ranking da publicação especializada Lloyd’s List foi destacado em um infográfico da Ricam Consultoria. Na publicação que acompanha o gráfico, o economista Ricardo Amorim, fundador da consultoria, usa os portos para ilustrar uma mudança mais ampla. “Mais recentemente, o centro de gravidade da economia mundial se deslocou para a Ásia”, escreveu. Na leitura de Amorim, os Estados Unidos haviam ocupado esse papel por décadas, depois de séculos de predominância europeia.

O peso dos dois lados do Pacífico

Xangai liderou o ranking mundial pelo 16º ano consecutivo. Singapura ficou em segundo lugar, com 44,66 milhões de TEUs, e Ningbo-Zhoushan, também na China, em terceiro, com 43,87 milhões. Cada um dos três primeiros movimentou mais de quatro vezes o volume de Los Angeles, que mantém a liderança no Hemisfério Ocidental.

A concentração aparece também na lista completa. Dos 792,2 milhões de TEUs movimentados pelos 100 maiores portos do mundo em 2025, quase 68% passaram por portos asiáticos. Os chineses, sozinhos, responderam por mais de 40% desse total. O TEU é a unidade internacional usada para comparar volumes. Um contêiner de 20 pés, com cerca de seis metros de comprimento, vale um TEU. Um de 40 pés vale dois.

Parte desse volume vem de portos que funcionam como pontos de conexão entre rotas internacionais. Singapura, que cresceu 8,6% em 2025 e bateu recorde, é um exemplo. Ali, contêineres podem chegar em um navio e seguir em outro até o destino final. Essa operação, chamada transbordo, ajuda a explicar por que o porto movimenta tanta carga.

Onde o Brasil entra nessa mudança

A China foi o maior parceiro comercial do Brasil em 2025. As trocas entre os dois países chegaram a cerca de US$ 171 bilhões, recorde da série histórica, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Brasil exportou cerca de US$ 100 bilhões para o mercado chinês e importou US$ 70,9 bilhões.

Na comparação entre portos, Santos também bateu recorde em 2025, com mais de 5,9 milhões de TEUs, segundo a Autoridade Portuária de Santos. Xangai movimentou mais de nove vezes esse volume. A comparação mede apenas contêineres. Na conta de todas as cargas, que inclui produtos transportados a granel, o complexo paulista movimentou 186,4 milhões de toneladas no ano.

Os 10 portos de contêineres mais movimentados em 2025

Volume em milhões de TEUs

1. Xangai (China) — 55,06

2. Singapura — 44,66

3. Ningbo-Zhoushan (China) — 43,87

4. Shenzhen (China) — 35,41

5. Qingdao (China) — 32,89

6. Guangzhou (China) — 28,10

7. Busan (Coreia do Sul) — 24,90

8. Tianjin (China) — 24,00

9. Jebel Ali, em Dubai (Emirados Árabes Unidos) — 15,55

10. Port Klang (Malásia) — 15,10

Ranking da Lloyd’s List, edição de 2026. Volumes conforme o infográfico da Ricam Consultoria.