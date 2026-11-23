Itamaraty confirma reunião de Mauro Vieira com a vice-presidente da CIDH. Segundo o portal argentino, o governo brasileiro quer ampliar sua influência no órgão em meio a divergências com Washington sobre segurança regional

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria buscando apoio para que a argentina Andrea Pochak assuma a presidência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), segundo reportagem publicada nesta segunda-feira (23) pelo portal argentino Infobae. De acordo com o veículo, o governo brasileiro vê a sucessão no órgão como uma oportunidade para fazer contraponto à política de segurança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na América Latina.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu Pochak, atual primeira vice-presidente da Comissão, na quarta-feira (18), em Brasília. Segundo o Itamaraty, também participaram o comissário guianense Riyad Insanally e a secretária-executiva da CIDH, Tania Reneaum Panszi. A diplomacia brasileira informou que a reunião tratou da situação da democracia e dos direitos humanos no Brasil e na região. A Comissão divulgou a mesma pauta. As manifestações públicas dos dois órgãos não mencionam a eleição interna nem a política de segurança dos Estados Unidos.

Na versão do Infobae, Insanally teria um voto decisivo na eventual eleição de Pochak para suceder o guatemalteco Stuardo Ralón. O portal também afirma que Brasília quer que a votação aconteça até dezembro. A CIDH informa que a eleição ordinária da diretoria ocorre no primeiro dia do primeiro período de sessões de cada ano. Em 2026, Ralón foi escolhido em 2 de março. Pelo regimento, apenas os próprios comissários votam, e a eleição exige pelo menos quatro dos sete votos. Os integrantes atuam a título pessoal, com independência em relação a seus governos de origem.

Resposta ao crime organizado

A divergência pública mais recente ocorreu na sexta-feira (20), quando o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou, por 14 votos a 2, a convocação de uma reunião de chanceleres para discutir medidas conjuntas contra organizações criminosas transnacionais. Brasil e Uruguai votaram contra, e Bahamas se absteve. A resolução prevê uma reunião em até 75 dias, no âmbito do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), para examinar medidas diplomáticas, jurídicas e outras ações sem uso de força armada.

O Infobae relaciona a suposta articulação ao Escudo das Américas, iniciativa de segurança lançada por Trump em março, em uma cúpula na região de Miami. A CIDH tem mandato para monitorar o respeito aos direitos humanos, analisar denúncias e fazer recomendações aos Estados. A decisão sobre medidas no âmbito do TIAR cabe aos países signatários do tratado. Até esta segunda-feira, as manifestações públicas consultadas confirmavam o encontro em Brasília e a divergência na votação da OEA, sem estabelecer uma ligação entre os dois episódios.