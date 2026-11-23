Lula exonera José Guimarães das Relações Institucionais; saída é temporária
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, a pedido, José Guimarães (PT-CE) do cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23). Segundo o próprio ministro, a saída é temporária e tem como objetivo permitir sua participação em votações na Câmara dos Deputados.
Em publicação nas redes sociais, Guimarães informou que a exoneração ocorre para o cumprimento de compromissos parlamentares, incluindo questões relacionadas à destinação de emendas e à votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que trata do ajuste fiscal do governo.
“A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República informa que a exoneração do ministro José Guimarães, publicada no Diário Oficial da União, ocorre a pedido e em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares na Câmara dos Deputados, relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026”, afirmou.
O decreto, assinado por Lula em 19 de novembro, não estabelece uma data para o retorno de Guimarães ao cargo.
Votação do ajuste fiscal
O PLP 299/2026 reúne medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo Lula. O texto foi aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados, onde aguarda análise. A proposta altera regras de gestão orçamentária e busca ampliar os instrumentos do Executivo para o cumprimento das metas fiscais.
Antes da exoneração, Guimarães vinha participando das negociações com o Congresso para acelerar a votação do projeto, considerado uma das prioridades da equipe econômica para 2027.
Guimarães estava à frente da Secretaria de Relações Institucionais desde abril deste ano, quando deixou a liderança do governo na Câmara para assumir a articulação política do Palácio do Planalto. Deputado federal licenciado pelo Ceará, ele substituiu Gleisi Hoffmann no ministério.
Responsável pela interlocução do Executivo com deputados e senadores, Guimarães também participou das negociações sobre a redução da jornada de trabalho, a PEC da Segurança Pública e outras propostas prioritárias do governo.
A exoneração ocorre quatro dias depois de Lula também retirar Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
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