Lula lidera votação entre brasileiros no exterior, com apuração próxima do fim

Com 94,82% das seções totalizadas, Lula soma 47,28% dos votos válidos, contra 43,78% de Flávio Bolsonaro. Abstenção passa de 62% entre eleitores registrados fora do Brasil

A apuração dos votos dos brasileiros que vivem no exterior mostra uma disputa apertada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 94,82% das 1.351 seções eleitorais no exterior totalizadas, Lula aparecia na liderança, com 149.736 votos, o equivalente a 47,28% dos votos válidos.

Flávio Bolsonaro vinha logo atrás, com 138.650 votos, ou 43,78%. A diferença entre os dois era de 11.086 votos.

Os números ainda eram parciais. No momento da atualização, 1.281 das 1.351 seções eleitorais instaladas no exterior haviam sido totalizadas.

Abstenção supera 62%

Um dos números que mais chama a atenção na votação fora do Brasil é a abstenção.

Nas seções já totalizadas, 869.986 eleitores estavam aptos a votar, mas apenas 327.134 compareceram às urnas, o equivalente a 37,62%. A abstenção chegou a 542.429 eleitores, ou 62,38%.

Dos votos contabilizados, 316.690 foram considerados válidos, representando 96,81% do total. Outros 5.603 foram votos em branco, ou 1,71%, e 4.841 foram nulos, correspondendo a 1,48%.

O eleitorado brasileiro no exterior cresceu significativamente nos últimos anos. Segundo o TSE, mais de 918 mil brasileiros estavam aptos a votar fora do país nas eleições de 2026, distribuídos por dezenas de países. Quem possui domicílio eleitoral no exterior vota apenas para presidente e vice-presidente da República.

Votação varia de país para país

Os resultados divulgados ao longo do domingo mostram diferenças importantes no comportamento do eleitorado brasileiro dependendo da região do mundo.

Lula obteve vantagem em diferentes países da Europa, Ásia e Oceania. Na Austrália, por exemplo, o petista recebeu 4.635 votos, contra 2.639 de Flávio Bolsonaro. Na Nova Zelândia, foram 234 votos para Lula e 64 para Flávio.

No Japão, no entanto, o cenário foi bastante diferente. Flávio Bolsonaro abriu ampla vantagem entre os brasileiros que votaram no país, registrando mais de 24 mil votos, enquanto Lula recebeu pouco mais de 5 mil.

Na China, Lula também ficou à frente nos resultados divulgados durante a apuração. Nas seções de Pequim, Xangai e Cantão, o petista recebeu 268 votos, contra 98 de Flávio Bolsonaro.

Resultados divulgados durante o dia também mostraram Lula na frente em países como Finlândia, Estônia, Croácia e Romênia, enquanto Flávio Bolsonaro venceu na Grécia.

Estados Unidos concentram maior número de eleitores

Os Estados Unidos formam o maior colégio eleitoral brasileiro fora do país, com cerca de 265 mil eleitores registrados. Portugal aparece em seguida, com aproximadamente 135 mil, enquanto o Japão reúne cerca de 88 mil eleitores.

A votação no exterior começa antes da abertura das urnas no Brasil por causa dos diferentes fusos horários. Países da Oceania, como Nova Zelândia e Austrália, estão entre os primeiros a encerrar a votação. Na sequência, os resultados começam a chegar da Ásia, Europa, África e das Américas.

Apesar de representar uma parcela pequena diante do eleitorado brasileiro total, o voto no exterior tem ganhado importância com o aumento do número de brasileiros vivendo fora do país e ajuda a revelar diferenças no perfil político das comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo.

A votação internacional também costuma apresentar índices elevados de abstenção, em parte porque muitos eleitores precisam percorrer grandes distâncias até as cidades onde estão instaladas as seções eleitorais.

Apuração continua

Os números do exterior ainda não eram definitivos no momento desta publicação. Com 94,82% das seções totalizadas, restavam 70 seções para serem incorporadas ao resultado.

Até aquele momento, Lula mantinha a liderança entre os brasileiros que votaram fora do país, mas com uma diferença de pouco mais de três pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro.

A totalização oficial dos votos é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e os números podem sofrer alterações até a conclusão de todas as seções.

Os dados desta reportagem correspondem à atualização do TSE com 94,82% das seções eleitorais do exterior totalizadas.