Trump promete ser ‘senhor veto’ em caso de derrota em eleições do Congresso

A votação desta terça-feira (3) vai definir os 435 integrantes da Câmara dos Representantes e preencher 35 das cem cadeiras do Senado

Às vésperas das eleições de meio de mandato, Donald Trump afirmou que vai se tornar o “senhor veto” se os democratas conquistarem o controle do Congresso. A declaração ocorre enquanto pesquisas mostram candidatos republicanos ameaçados em estados onde o presidente venceu com ampla vantagem em 2024.

“Acho que vou me tornar o senhor veto”, declarou Trump, em tradução, durante entrevista ao podcast Pod Force One. O presidente disse que poderia rejeitar projetos durante um ou dois meses, até que os democratas procurassem a Casa Branca para negociar acordos.

A votação desta terça-feira (3) vai definir os 435 integrantes da Câmara dos Representantes e preencher 35 das cem cadeiras do Senado. O resultado determinará a capacidade de Trump de aprovar sua agenda nos dois últimos anos do mandato e poderá ampliar a pressão por investigações e por um novo impeachment.

O contraste com a eleição presidencial de 2024 aparece especialmente no Texas. Trump derrotou Kamala Harris no estado por quase 14 pontos percentuais. Agora, pesquisa do New York Times com a Universidade Siena, divulgada no domingo, mostra o democrata James Talarico com 50% das intenções de voto para o Senado, contra 43% do republicano Ken Paxton.

No Kansas, onde Trump venceu por mais de 16 pontos, o democrata Adam Hamilton aparece com 49%, contra 44% do senador republicano Roger Marshall.

Em Ohio, a vantagem presidencial foi de mais de 11 pontos. Na disputa atual pelo Senado, o democrata Sherrod Brown registra 49%, enquanto o republicano Jon Husted tem 44%.

Os números mostram candidatos democratas entre cinco e sete pontos à frente em três estados que deram vitórias expressivas a Trump há apenas dois anos.

Outros dois redutos republicanos também apresentam disputas apertadas. No Alasca, Mary Peltola, do Partido Democrata, tem 48%, contra 46% do republicano Dan Sullivan. Em Iowa, o democrata Josh Turek aparece com 48%, contra 47% da republicana Ashley Hinson. Trump venceu os dois estados por cerca de 13 pontos em 2024.

A comparação envolve eleições distintas, com candidatos e campanhas próprios. Ainda assim, evidencia a dificuldade dos republicanos para repetir o desempenho presidencial. As pesquisas não garantem vitória democrata, e várias disputas permanecem dentro da incerteza estatística.

A possível perda do Congresso também preocupa Trump pelo risco de um terceiro impeachment. Em janeiro, durante encontro com parlamentares republicanos, o presidente afirmou que uma derrota nas eleições poderia abrir caminho para uma nova iniciativa da oposição contra ele.

Nos Estados Unidos, porém, impeachment não significa automaticamente retirada do cargo.

O procedimento começa na Câmara dos Representantes, que pode aprovar as acusações contra o presidente por maioria simples. Essa decisão constitui o impeachment, mas não provoca seu afastamento.

O julgamento acontece no Senado. Para condenar e remover o presidente, são necessários os votos de dois terços dos senadores presentes — 67, caso os cem participem. Assim, uma eventual maioria democrata simples não seria suficiente para retirar Trump da Presidência.

O próprio republicano já enfrentou esse processo duas vezes. A Câmara aprovou seu impeachment em 2019 e em 2021, mas ele foi absolvido nos dois julgamentos no Senado.

Uma vitória democrata, portanto, poderia facilitar investigações e o avanço de novas acusações na Câmara, além de dificultar a aprovação de projetos do governo. A abertura de outro impeachment dependeria de decisões posteriores dos parlamentares, e uma eventual remoção exigiria apoio muito superior ao necessário para controlar o Senado.

É diante dessa possibilidade de maior enfrentamento com o Congresso que Trump antecipa sua estratégia: bloquear propostas da oposição e usar os vetos para pressionar por negociações.