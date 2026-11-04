Congresso democrata pode fazer barulho, mas não provoca deportação de Flávio; entenda

Pressão pode gerar desgaste para a Casa Branca, mas não equivale a uma ordem de deportação

Os democratas conquistaram o Congresso americano e poderão investigar, pressionar e criar ruído político em torno da permanência de Eduardo e Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas isso não significa que os irmãos serão deportados. A mudança na maioria parlamentar não cancela suas autorizações migratórias nem transfere aos deputados e senadores o poder de expulsá-los do país.

Eduardo tem green card, a residência permanente obtida em julho. O documento garante uma base legal para continuar vivendo nos Estados Unidos. Não impede uma eventual remoção, mas qualquer medida nesse sentido exigiria fundamentos previstos na legislação e os procedimentos correspondentes. A vitória democrata não altera essa condição.

Flávio entrou com uma autorização temporária conhecida como parole humanitário, com permanência autorizada por um ano, até outubro de 2027, conforme reportagens sobre seu registro migratório. É uma condição mais precária que a residência permanente, mas também não deixa de valer porque os republicanos perderam o controle do Congresso.

Os democratas poderão fazer barulho. Terão mais instrumentos para cobrar documentos, promover audiências e questionar os critérios utilizados para receber Flávio. Antes mesmo da eleição, 25 deputados do partido já haviam enviado uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo explicações sobre o caso.

Essa pressão pode gerar desgaste para a Casa Branca, mas não equivale a uma ordem de deportação. Trump continua no comando do Executivo, responsável pela aplicação da política migratória, dentro dos limites legais e sujeito à atuação dos tribunais. Segundo Rubio, foi o próprio presidente quem decidiu permitir a entrada de Flávio.

Nesse contexto, a troca de comando no Congresso, isoladamente, não aponta para a deportação dos irmãos no curto prazo. A perspectiva é de mais pressão política, sem uma consequência migratória automática. Não há, nas informações citadas, indicação de que a administração tenha decidido agir para retirá-los do país.

A extradição também não está nas mãos da maioria democrata. Um eventual pedido formal do Brasil precisaria seguir um processo específico nos Estados Unidos, com análise judicial e decisão final de entrega pelo secretário de Estado. Ter green card não impede uma extradição, mas o Congresso tampouco pode determiná-la por conta própria.

Os democratas ganharam poder para investigar e criar ruído. Eduardo e Flávio, porém, não devem ser deportados simplesmente porque Trump perdeu a maioria no Congresso. Uma coisa não produz a outra.