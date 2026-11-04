Três brasileiros são reeleitos deputados estaduais em Massachusetts nos EUA

Priscila Sousa, Rita Mendes e Danillo Sena, todos do Partido Democrata, garantiram novos mandatos sem enfrentar adversários nas cédulas

Priscila Sousa, Rita Mendes e Danillo Sena, todos do Partido Democrata, garantiram novos mandatos sem enfrentar adversários nas cédulas

Três democratas nascidos no Brasil — Priscila Sousa, Rita Mendes e Danillo Sena — renovaram seus mandatos nas eleições desta terça-feira, 3 de novembro, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

Os três parlamentares disputaram a reeleição sem adversários na cédula.

As três vitórias são para a Câmara estadual, responsável por discutir leis e orçamentos de Massachusetts. São cargos equivalentes aos de deputados estaduais no Brasil, distintos das vagas no Congresso americano, em Washington.

Priscila Sousa

Priscila Sousa foi reeleita pelo 6º Distrito de Middlesex, que inclui parte de Framingham, em Massachusetts. Eleita pela primeira vez em 2022, exerce o mandato desde janeiro de 2023 e conquistou novamente a cadeira sem concorrentes na cédula.

Nascida em Ipatinga, Minas Gerais, Priscila chegou aos Estados Unidos com os pais aos sete anos. Frequentou as escolas de Framingham, começou os estudos em um programa de inglês como segunda língua e se formou em Ciência Política pela Simmons University.

Sua trajetória política passou pela educação municipal. Foi a primeira mulher não branca a presidir o Comitê Escolar de Framingham, órgão responsável por decisões sobre a rede pública local.

Sua atuação política inclui temas como educação, empreendedorismo e justiça ambiental.

Rita Mendes

Rita Mendes renovou o mandato pelo 11º Distrito de Plymouth, que representa parte de Brockton. Assim como Priscila, chegou à Câmara estadual após vencer a eleição de 2022 e assumir em 2023.

Natural de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, Rita se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos. Sua formação passou pela Brockton High School, pelo Massasoit Community College e pela Universidade de Massachusetts em Dartmouth. Depois, concluiu o curso de Direito na New England Law, em Boston.

Advogada com atuação em imigração, Rita também foi vereadora de Brockton antes de chegar ao Legislativo estadual. Sua experiência profissional inclui o atendimento a famílias e imigrantes por meio do escritório que fundou.

Danillo Sena

Danillo Sena, conhecido como Dan Sena, foi reeleito pelo 37º Distrito de Middlesex. Ele chegou ao Legislativo estadual em 2020, tornando-se o primeiro imigrante brasileiro eleito para a Câmara de Massachusetts.

Seu distrito reúne Boxborough, Harvard, Ayer e Shirley, além de partes de Acton e Groton.

Sena se mudou para Acton aos 14 anos e também participou de mobilizações em defesa dos “dreamers”. Estudou no Middlesex Community College e concluiu a graduação em Ciência Política na Universidade de Massachusetts em Amherst, em 2013.

Antes de conquistar um mandato, trabalhou durante seis anos como diretor distrital do senador estadual Jamie Eldridge, auxiliando moradores no acesso a serviços públicos e no encaminhamento de demandas locais.

Entre suas prioridades declaradas estão educação, apoio a imigrantes e enfrentamento das mudanças climáticas.

As três reeleições em Massachusetts ocorreram em disputas sem outro candidato impresso na cédula. O sistema, porém, permite que o eleitor escreva um nome alternativo, razão pela qual a ausência de adversários não significa necessariamente uma votação de 100%.