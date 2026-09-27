Vinícolas boutiques: os pequenos produtores que reinventam o vinho brasileiro

O vinho brasileiro está vivendo um momento particularmente interessante: ao lado das grandes empresas, responsáveis por volumes expressivos e por uma presença cada vez maior nos mercados nacional e internacional, floresce uma constelação de pequenas vinícolas artesanais e boutiques que talvez desempenhem papel ainda mais importante na construção daquilo que poderíamos chamar de “gosto nacional”. São empreendimentos que, pela escala reduzida, podem experimentar, arriscar, recuperar castas, explorar terroirs pouco conhecidos e elaborar vinhos que não precisam necessariamente obedecer às fórmulas consagradas pelo mercado. São, em muitos casos, verdadeiros laboratórios de identidade.

A história do vinho brasileiro, aliás, começou justamente em uma dimensão doméstica e artesanal. Embora a videira tenha chegado ao território brasileiro no século XVI, foi sobretudo a partir da imigração italiana para o Rio Grande do Sul, iniciada em 1875, que a vitivinicultura adquiriu importância econômica. As primeiras gerações de imigrantes produziram vinho em pequenas cantinas familiares, inicialmente com variedades americanas mais resistentes às condições brasileiras. Durante décadas, esse vinho simples, cotidiano, ligado à mesa e à vida rural, ajudou a formar o paladar de gerações de brasileiros. A posterior introdução e expansão das castas europeias e a modernização tecnológica, particularmente a partir dos anos 1970, modificaram profundamente esse cenário. E é nesse contexto que as vinícolas artesanais contemporâneas assumem uma função cultural que vai muito além da produção de algumas milhares de garrafas. Elas ajudam a demonstrar que o Brasil não possui apenas um território vitivinícola, mas muitos. E que a identidade do vinho brasileiro não precisa ser uma só.

No Rio Grande do Sul, onde essa história encontrou seu mais sólido alicerce, a produção boutique adquiriu extraordinária diversidade. A Serra Gaúcha permanece como grande referência histórica, mas a Campanha, a Serra do Sudeste e outras zonas do Estado passaram a revelar características próprias. Entre os exemplos mais singulares está o Atelier Tormentas, projeto que nasceu no início dos anos 2000, inspirado na ideia dos chamados “vins de garage” franceses. A primeira vinificação ocorreu em 2002, em Canela, e o primeiro vinho comercial foi lançado em 2004. O empreendimento tornou-se pioneiro no movimento brasileiro de vinhos artesanais de baixa intervenção, inclusive com a elaboração de um vinho sem adição de dióxido de enxofre.

A história do Atelier Tormentas merece atenção especial pela sua relação com a Pinot Noir. Em 2009 surgiu aquele que o produtor considera o primeiro Pinot Noir brasileiro elaborado segundo antigas tradições borgonhesas, com cachos inteiros, pisa e amadurecimento em barricas francesas de vários usos. Desde então, os Pinots do Atelier tornaram-se uma das expressões mais particulares dessa casta no Brasil, com rótulos provenientes, entre outras áreas, de Encruzilhada do Sul. A trajetória iniciada como experiência quase doméstica transformou-se em referência da pequena produção brasileira, sempre preservando a ideia de fazer vinhos diferenciados, de mínima intervenção e forte personalidade.

Ainda na Campanha Gaúcha, em Bagé, a Estância Paraizo apresenta uma concepção bastante diferente, na qual vinho, pecuária, patrimônio histórico e preservação do bioma Pampa convivem na mesma propriedade. A história da família Mércio na região remonta ao final do século XVIII, e a vitivinicultura foi incorporada ao projeto familiar a partir do ano 2000. A propriedade ganhou especial notoriedade por seu vinhedo de Syrah, reconhecido pelo Ministério da Agricultura como o primeiro plantado no Brasil, e hoje apresenta rótulos como Camilo, Cova de Toro, Don Thomaz y Victoria e a linha Gaïda. É um exemplo eloquente de como a pequena vinícola pode transformar a própria história territorial em parte integrante do vinho.

Também na Campanha, em Dom Pedrito, a Vinícola Guatambu demonstra que pequena escala não significa necessariamente simplicidade. Seus vinhos são elaborados com uvas próprias, em lotes limitados e garrafas numeradas, explorando variedades como Tannat, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Entre seus rótulos de maior destaque está o Épico, corte de Tannat, Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Merlot. O Épico VIII foi eleito Melhor Vinho Tinto do Brasil pelo Guia Adega 2023/24, reconhecimento que ilustra o patamar alcançado por projetos regionais que investem em identidade e precisão.

Santa Catarina acrescentou outro capítulo à história recente do vinho brasileiro. A Serra Catarinense, com seus vinhedos de altitude, tornou-se território privilegiado para a produção de vinhos de clima mais frio, beneficiados por amplitudes térmicas expressivas. Em Bom Retiro, a Vinícola Thera representa muito bem esse movimento. Integrada à Fazenda Bom Retiro, a iniciativa começou em 2013 e os primeiros vinhos foram comercializados em 2015. Hoje possui vinhedos implantados a aproximadamente 900 metros de altitude e um portfólio que reúne brancos, rosés, tintos e espumantes.

Entre estes, os espumantes merecem especial atenção. O Thera Auguri Blanc de Blancs Extra Brut recebeu medalha de prata no Decanter World Wine Awards de 2025, enquanto o Anima Thera Brut foi campeão da categoria Espumante Brut Branco Charmat na Grande Prova Vinhos do Brasil de 2025, com 93 pontos e Duplo Ouro. O desempenho da casa confirma que a Serra Catarinense não é apenas uma promessa para os vinhos tranquilos, mas também um território capaz de produzir espumantes de grande elegância.

Em São Paulo, a expansão da vitivinicultura para além dos tradicionais polos produtores também tem sido estimulada por iniciativas de pequena escala. Em Ribeirão Preto, a Vinícola Terras Altas constitui exemplo particularmente interessante. O projeto começou a ser desenvolvido em 2016, a partir da paixão pelo vinho de seus idealizadores, e encontrou no distrito de Bonfim Paulista um terroir singular, marcado por solo basáltico e pela possibilidade de utilizar a técnica da dupla poda, deslocando a maturação e a colheita para o inverno, quando as condições climáticas são mais favoráveis à elaboração de vinhos finos.

Seus Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, entre outros rótulos, procuram combinar a intensidade da insolação com noites frias e baixa precipitação durante o período de maturação. A experiência é importante não apenas pelos vinhos produzidos, mas por demonstrar que a vitivinicultura paulista pode encontrar novas possibilidades fora dos seus territórios tradicionais.

Ainda de São Paulo, precisamente em Avaré, a Vinícola Casa Soncini representa uma das experiências mais interessantes da nova vitivinicultura artesanal do Estado, marcada pelo pioneirismo de cultivar e elaborar vinhos finos em uma região sem tradição histórica na atividade. O projeto demonstra que a expansão da viticultura paulista não se limita aos polos já consagrados, encontrando em diferentes microterritórios condições para experiências originais. Seus vinhos revelam cuidado na escolha das variedades, manejo dos vinhedos e elaboração, com uma identidade própria que alia frescor, equilíbrio e expressão do terroir. A Casa Soncini evidencia, assim, como pequenos produtores podem contribuir para ampliar os horizontes do vinho brasileiro. Mais do que uma iniciativa empresarial, é uma demonstração de que o futuro da vitivinicultura paulista também pode ser construído longe dos caminhos tradicionalmente percorridos.

Minas Gerais, por sua vez, vem se tornando um dos mais interessantes territórios da chamada viticultura de inverno. Em Jacutinga, na Serra da Mantiqueira, a Vinícola Rio Manso aposta justamente na conjugação entre altitude, clima, paisagem e elaboração cuidadosa. O projeto reúne quatro sócios e trabalha com uma concepção em que o vinho está intimamente associado à natureza e à experiência de território. Entre os rótulos estão o Sombra do Jequitibá, corte de Chardonnay e Viognier; o Voo do Tucano, Syrah; o Passo da Seriema, Pinot Noir e Cabernet Franc; o Rastro da Urutu, Cabernet Franc; e o Olhar da Onça, corte de Syrah, Cabernet Franc e Viognier. São vinhos que procuram expressar frescor, equilíbrio e personalidade, características particularmente promissoras para a Mantiqueira.

No Nordeste, talvez nenhum exemplo seja tão surpreendente quanto o da Vale das Colinas, em Garanhuns-Pernambuco, no Agreste deste Estado. A história começou em 2013, quando um casal de médicos adquiriu uma propriedade rural e, depois de um curso de vinhos, decidiu investigar a possibilidade de cultivar uvas viníferas naquela região. Com apoio de instituições como Embrapa, IPA e universidades, foram realizados estudos que demonstraram a adaptação de variedades como Malbec, Cabernet Sauvignon, Muscat Petit Grain, Sauvignon Blanc e Syrah. A vinícola nasceu desse processo e se tornou pioneira na produção de vinhos no Agreste.

Hoje, a Vale das Colinas representa uma experiência de grande significado para a vitivinicultura brasileira. O cultivo manual, a pequena escala e a vinificação realizada na própria cantina fazem dos seus vinhos uma espécie de manifesto contra a ideia de que o Nordeste brasileiro estaria condenado a produzir apenas uvas ou vinhos dentro de modelos tradicionais de clima quente. A expansão dos vinhedos e a incorporação de novas variedades demonstram que o projeto continua em evolução.

Todos esses produtores, naturalmente, enfrentam dificuldades. A pequena vinícola não possui o poder de negociação das grandes empresas, nem a mesma capacidade de ocupar prateleiras, financiar campanhas publicitárias, manter extensas redes de distribuição ou suportar longos períodos de maturação do estoque. Muitas vezes, o próprio produtor é viticultor, enólogo, vendedor, anfitrião e responsável pelo relacionamento com o consumidor. É um modelo empresarial mais frágil, mas que oferece algo que a produção em grande escala nem sempre consegue proporcionar: singularidade.

Talvez esteja justamente aí o maior mérito das vinícolas boutiques e artesanais brasileiras. Elas ampliam o nosso repertório e ajudam a construir um gosto nacional menos previsível, no qual o consumidor pode descobrir que o Brasil produz Pinot Noir na Serra do Sudeste, Syrah na Campanha, espumantes de altitude em Santa Catarina, Cabernet Franc em Ribeirão Preto, vinhos de inverno na Mantiqueira e Malbec no Agreste pernambucano. Conhecer essas garrafas é, portanto, mais do que experimentar novos vinhos. É descobrir um país vitivinícola que ainda está sendo escrito — muitas vezes, em pequenas adegas, por pessoas dispostas a transformar coragem, território e paixão em vinho. Salut!