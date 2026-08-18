Festival Levitation chega ao Brasil e System of a Down anuncia show; confira agenda da semana em SP

Levitation será realizado no Komplexo Tempo – casa para cerca de 5 mil pessoas no bairro da Mooca

Direto de Austin, no Texas, o festival Levitation, que mistura nomes da cena psicodélica e alternativa, desembarca em São Paulo em 23 de janeiro de 2027. Ao todo, oito bandas estão no lineup da edição de estreia: os estrangeiros Melvins, Osees, Boris e Frank and the Witch Fingers e os brasileiros Bike, Test, Ema Stoned e Bufo Borealis.

Anunciado oficialmente durante um evento na região central da capital paulista nesta segunda-feira (17), o Levitation será realizado no Komplexo Tempo – casa para cerca de 5 mil pessoas no bairro da Mooca. Com dois palcos, os shows serão intercalados, sem chances de encavalamento durante a programação.

Os ingressos custam a partir de R$ 350, com o início das vendas nesta quarta-feira, às 10h. Forte aposta das produtoras Maraty e Powerline em parceria com o Instituto Kunumi, que prometem edições anuais do festival e uma possível ampliação das datas, o Levitation também passará pela Argentina e Chile.

E São Paulo?

Os cariocas têm ótimos motivos para se gabar na briga contra os paulistas. Depois de uma passagem inesquecível por São Paulo em 2025, o System of a Down anunciou que voltará ao Brasil em janeiro de 2027 – mais precisamente, no dia 15. A grande surpresa fica por conta do local: o show será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com abertura do Faith No More.

A realização é da 30e, que possui contrato com o SOAD para uma parceria global em projetos ao vivo. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité abre também nesta quarta, às 10h, enquanto a venda geral será apenas na sexta-feira, às 12h. O ingresso mais barato sai por R$ 272,50, no setor cadeira superior. Outra surpresa fica pela ausência de uma pista comum no gramado do estádio – que terá apenas o setor pista premium sendo vendido por, no mínimo, R$ 747,50.

O anúncio fala em “One Night Only” no Brasil. Mas a apresentação histórica no Autódromo de Interlagos, com 70 mil pessoas presentes, deve deixar os fãs paulistas esperançosos que um retorno para a cidade não esteja muito distante.

Vitória do Emo

O American Football estará de volta no Brasil em novembro. Um dos principais – possivelmente o principal – nome do midwest emo trará a turnê do LP4 para o palco da Audio, em São Paulo, no dia 30. A venda de ingressos online já foi aberta e as entradas estão no segundo lote, a partir de R$ 280.

Essa será a segunda passagem do grupo pelo país, três anos depois da estreia no Balaclava Fest.

Lifehouse e novo local

A Solid Music confirmou quatro datas do Lifehouse no Brasil para março de 2027, em meio à turnê Best of Acoustic. A primeira parada será em Curitiba, no dia 12, seguido de São Paulo, no dia 13, Belo Horizonte, no dia 14, e Rio de Janeiro, no dia 16. A pré-venda será exclusiva ao fã-clube já nesta quarta, enquanto a comercialização geral será na quinta.

Já a banda japonesa Mass of Fermenting Dregs precisou alterar o local da apresentação programada para 22 de maio do ano que vem. Com sold out em quatro dias, o show passou do Hangar 110 para a VIP Station, no bairro de Santo Amaro, com novos lotes de ingressos disponíveis para venda online.

Agenda da Semana

Quem: Danilo Cutrim

Danilo Cutrim Quando: 21/08, sexta-feira, às 21h

21/08, sexta-feira, às 21h Onde: Casa Rockambole

Casa Rockambole Quanto: A partir de R$ 60

Por que ir?: Danilo faz o primeiro show do segundo álbum solo da carreira, Neon, lançado no último dia 13. É uma experiência diferente para quem está acostumado com as apresentações do Forfun ou do Braza – embora versões de músicas das duas bandas estejam sempre presente nos setlists.

Quem: Tasha & Tracie

Tasha & Tracie Quando: 21/08, sexta-feira, às 21h, e 20/08, quinta-feira, às 21h

21/08, sexta-feira, às 21h, e 20/08, quinta-feira, às 21h Onde: SESC Pompeia

SESC Pompeia Quanto: A partir de R$ 21

Por que ir?: As irmãs gêmeas estão sendo cada vez mais reconhecidas na cena do hip-hop nacional. Os dois shows contarão com a participação de Tati Quebra Barraco.

Quem: Paulinho Boca de Cantor

Paulinho Boca de Cantor Quando: 21/08, sexta-feira, às 19h30

21/08, sexta-feira, às 19h30 Onde: Casa Natura Musical

Casa Natura Musical Quanto: A partir de R$ 45

Por que ir?: Paulinho é uma lenda viva da música brasileira. O fundador dos Novos Baianos comemora 80 anos de vida em grande fase e receberá o cantor Zeca Baleiro, além de outros convidados.

Quem: CPM22

CPM22 Quando: 22/08, sábado, às 20h

22/08, sábado, às 20h Onde: Audio

Audio Quanto: Ingressos esgotados na bilheteria oficial

Por que ir?: O show faz parte da turnê de 30 anos do CPM, um dos nomes mais estabelecidos do hardcore do país. O repertório passeia pelos principais sucessos do grupo, que não são poucos.

Quem: Humberto Gessinger

Humberto Gessinger Quando: 22/08, sábado, às 20h

22/08, sábado, às 20h Onde: Tokio Marine Hall

Tokio Marine Hall Quanto: A partir de R$ 120

Por que ir?: Gessinger tocará um especial acústico do Engenheiros do Hawaii, imperdível para os fãs da banda gaúcha.

Quem: Diles Que No Me Maten

Diles Que No Me Maten Quando: 22/08, sábado, às 19h

22/08, sábado, às 19h Onde: Bar Alto

Bar Alto Quanto: A partir de R$ 105

Por que ir?: É o primeiro show do quinteto mexicano em território brasileiro. O grupo faz um dos sons mais singulares da música alternativa latino-americana, misturando rock e psicodelia com poesia falada.

Quem: C6 no Rock

C6 no Rock Quando: 22/08, sábado, às 14h, e 23/08, domingo, às 14h

22/08, sábado, às 14h, e 23/08, domingo, às 14h Onde: Parque do Ibirapuera

Parque do Ibirapuera Quanto: A partir de R$ 180

Por que ir?: Depois do sucesso do C6 Fest, o banco traz um novo festival que reúne nomes históricos do rock nacional: Paralamas do Sucesso, Titãs, Plebe Rude, Irã, Blitz, Legião Urbana (a versão com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e André Frateschi, em show comemorativo do disco Dois). Cada dia ainda terá uma apresentação especial homenageando Rita Lee e Cazuza.

Quem: Black Pantera

Black Pantera Quando: 23/08, domingo, às 17h

23/08, domingo, às 17h Onde: Cine Joia

Cine Joia Quanto: A partir de R$ 70

Por que ir?: Depois de gabaritar os principais festivais do Brasil, o Black Pantera já está com uma base sólida de fãs e trabalhos que geram uma atmosfera especial nos shows. Mistura de metal com hardcore e punk que proporciona um excelente bate-cabeça entre o público.