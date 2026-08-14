Foo Fighters e New Order anunciam novos shows no Brasil; confira agenda da semana em SP

Depois de anunciar as datas de uma turnê sul-americana, o Foo Fighters confirmou nesta sexta-feira (14) o que já se esperava: a banda estadunidense virá ao Brasil em fevereiro de 2027. Duas datas foram confirmadas até o momento, com a primeira em Belo Horizonte, na Arena MRV, e a segunda em São Paulo, no Morumbis.

Os shows estão marcados para os dias 18 e 20 de fevereiro, respectivamente. A pré-venda exclusiva para clientes Santander Private e Select começará na próxima terça-feira, enquanto os demais clientes terão acesso aos ingressos antecipados no dia seguinte. Já a venda geral será no dia 20 de agosto, com entradas a partir de R$ 280 para a apresentação em terras mineiras e R$ 295 em terras paulistas.

Já o New Order confirmou a abertura de uma data extra em São Paulo. Depois de rapidamente esgotar os ingressos do show marcado para o Espaço Unimed em 26 de novembro, Bernard Sumner – único integrante original que permanece no grupo – também se apresentará no dia 23.

A venda online dos ingressos já está aberta, com bilhetes a partir de R$ 260. Os dois shows contarão com a abertura da banda paranaense de post-punk Jovens Ateus. A vinda do New Order, diga-se, é mais um grande acerto da Balaclava – que tem mostrado grande crescimento no mercado de shows em São Paulo, confirmando também para o segundo semestre as vindas do ex-Smiths Johnny Marr, Of Monsters and Men, Kneecap e Godspeed You! Black Emperor, além do festival em setembro.

Quem não garantiu ingressos para o Christmas Time de Mariah Carey em São Paulo, marcado para 17 de novembro, no Nubank Parque, terá uma outra oportunidade. A cantora também se apresentará no dia seguinte – e as vendas já estão abertas. Os ingressos saem por, no mínimo, R$ 197,50.

Vem aí?

Sucesso entre o público mais jovem e vivendo um forte 2026, o nome de Sombr tem sido cada vez mais especulado para o Lollapalooza 2027. A produção promete um forte lineup para celebrar a 15ª edição do festival no Brasil e a dúvida fica sobre qual espaço o norte-americano irá ocupar entre os artistas, podendo ser um dos headliners do ano que vem.

Vale destacar que a turnê pela América do Norte, que terá duas datas no Madison Square Garden, em Nova York, conta com grandes bandas de abertura – algumas, inclusive, maiores e melhores que ele próprio – como o The Last Dinner Party, Tom Odell, King Princess, Dove Cameron, Balu Brigada e, acima de todos, Interpol.

Este último está prestes a lançar um novo álbum, This Mirror Weighs a Ton. A julgar pelos singles já divulgados, a expectativa pode ser grande. É difícil imaginar que os novaiorquinos voltem para o próximo Lollapalooza – eles estiveram na edição deste ano – mas não é impossível cotar uma turnê solo pela América do Sul em 2027.

Agenda de shows

Quem: SPIM Festival

Quando: Vários locais

Quando: De 14/08, sexta-feira, até 16/08, domingo

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: O SPIM Festival é novidade na capital paulista, ocupando 10 casas de shows e reunindo palestras e conversas sobre música independente. Todas as apresentações musicais contam com pelo menos duas bandas na mesma noite: Boogarins e Pelados; Jovens Ateus e Ludovic; Sugar Kane e Melhores Atos; Metade de mim, Chococorn and the Sugarcanes, Budang e Bad Luv

Quem: Fafá de Belém

Quando: 14/08, sexta-feira, às 20h

Quanto: A partir de R$ 60

Por que ir?: O show marca os 50 anos de carreira de Fafá de Belém, uma das artistas mais queridas do Brasil. Aos 70 anos de idade, ela traz uma voz versátil, sucessos de novelas e uma viagem ao norte do país.

Quem: Planta e Raiz

Quando: 14/08, sexta-feira, às 20h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 60

Por que ir?: É o primeiro show da turnê Flor de Fogo em São Paulo. O setlist promete músicas novas e clássicos de um grupo com três décadas de história no reggae nacional.