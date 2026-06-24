Dormir para cuidar dos dentes? Conheça o gel criado por brasileiro que age durante a noite

Fórmula com própolis, cranberry, aloe vera e outros ativos naturais atua por horas na cavidade oral e abre uma nova frente no cuidado com dentes e gengiva

Consegue imaginar que uma combinação de ativos naturais, como própolis, cranberry, aloe vera, chá verde, camomila e calêndula, em contato com dentes e gengiva durante a noite pode agir contra a placa bacteriana, e de quebra melhorar sensibilidade na gengiva? A descoberta vem de um dentista brasileiro, Dr Eder Gonzaga de Oliveira, que desevolveu o gel dental Desplac.

Diferentemente dos cremes dentais convencionais, que contêm sílica e são indicados para uso mecânico durante a escovação, o gel foi formulado para uma ação prolongada, sem causar ardência ou irritação na mucosa oral.

O ponto de partida foi uma queixa recorrente de pacientes que utilizavam alinhadores ortodônticos: acordar com mau hálito e sem a sensação de boca limpa após horas de uso do dispositivo durante a noite. Segundo o especialista, isso ocorre porque os alinhadores retêm parte da saliva junto aos dentes durante o sono, favorecendo a proliferação de bactérias, o aumento do mau odor e a formação do biofilme dental. Com o tempo, esse processo pode desencadear inflamações gengivais e aumentar o risco de evolução para doenças periodontais.

“O que observamos na prática clínica é que existia um intervalo importante no cuidado bucal, especialmente durante o período noturno. Ao atuar nesse momento, o DesPlac não apenas resolve um desconforto real, mas amplia a forma como entendemos a higiene bucal”, afirma o Dr. Eder.

Estudos realizados ao longo de dois anos por pesquisadores ligados à USP de Ribeirão Preto demonstraram que a combinação desses ativos atua de forma complementar no ambiente bucal, ajudando a modular a atividade bacteriana, interferir na organização do biofilme e reduzir processos inflamatórios gengivais. A fórmula é composta por aproximadamente 77% de ingredientes naturais, possui pH 6,8 e é livre de flúor, parabenos, triclosan, silicone, abrasivos e detergentes.

Com o avanço das pesquisas, o DesPlac passou a contar com duas versões: uma para a escovação diária, voltada ao controle da placa bacteriana e à saúde gengival, e outra desenvolvida para usuários de alinhadores e dispositivos intraorais, com ação prolongada durante o período noturno.

Ator como embaixador

O ator Daniel Rocha conta que aceitou o convite para ser embaixador após experimentar o produto. Segundo ele, a decisão foi influenciada por uma experiência pessoal. “Quando me chamaram para ser embaixador, eu falei: ‘Cara, deixa eu usar o produto’. Eu tenho uma gengiva muito sensível, cuido há anos, faço tudo certinho, uso fita dental, e mesmo assim sempre tive sensibilidade”, relata.

Após iniciar o uso, Daniel afirma ter percebido uma melhora no quadro. “Comecei a usar e vi minha gengiva melhorando. Meu pai, que é dentista, também observou essa evolução”, diz. Interessado em entender a tecnologia por trás do produto, ele levou ao pai os estudos científicos relacionados ao desenvolvimento da fórmula.

A categoria de higiene bucal vive uma transformação impulsionada por consumidores mais atentos à saúde. O foco, antes concentrado em frescor e branqueamento, abre espaço para soluções que entreguem eficácia, segurança e proteção contínua da cavidade oral. “Estamos construindo uma categoria, um movemento mais profundo, que envolve educação, prática clínica e mudança de comportamento”, diz o CEO Eduardo Zaborowski, que é filho da atriz Viviane Pasmanter e do empresário Gilberto Zaborowski.

CURTAS

Eurofarma reduz preços de canetas para emagrecimento

A Eurofarma anunciou uma redução de até 48% nos preços das canetas para emagrecimento Poviztra e Extensior, medicamentos à base de semaglutida biológica original comercializados no Brasil desde o ano passado. Com a mudança, a Poviztra passa a ter preço inicial de R$ 295 por caixa nas dosagens de 0,25 mg e 0,5 mg para participantes do programa de suporte EuroCuida. Segundo a farmacêutica, o custo estimado dos três primeiros meses de tratamento será de R$ 899. A iniciativa busca ampliar o acesso dos pacientes às terapias para controle do peso em um mercado que vem registrando forte crescimento da demanda por medicamentos dessa classe.

Genética em prol da pele

A Genera e O Boticário anunciaram uma parceria que integra genética e cuidados com a pele. Clientes do pacote Genera Premium terão acesso ao painel Botik & Genera, que analisa variações genéticas associadas a características como produção de colágeno, elasticidade, acne, oleosidade, sensibilidade ao sol e metabolismo da vitamina C. Com base nesses dados, a plataforma cruza informações do DNA com os ativos da linha Botik para oferecer recomendações personalizadas de skincare. “Estamos expandindo o uso da genética para além do autoconhecimento em saúde e ancestralidade. A iniciativa cria um modelo de experiência orientada por ciência e dados dentro do varejo de cuidado com a pele, um movimento alinhado com a tendência global pela busca de personalização e por decisões de compra mais informadas”, afirma Gustavo Mills, gerente de Negócios da Genera.

Cellera Farma amplia portfólio

A Cellera Farma acaba de anunciar um acordo estratégico com a Sanofi para assumir a promoção, comercialização e distribuição exclusiva no Brasil dos medicamentos Puran®, referência no tratamento do hipotireoidismo, e Zinpass Eze®, indicado para o controle do colesterol. Com a operação, a farmacêutica brasileira passa a atuar no segmento cardiometabólico e projeta alcançar um faturamento de aproximadamente R$ 1,32 bilhão nos próximos meses. “Esta parceria acelera nossa estratégia de crescimento e fortalece nossa presença em áreas terapêuticas de grande relevância para a população brasileira”, afirma Omilton Visconde Jr., CEO da Cellera Farma.

Axé com Rogério Filhos do Sol

O axé está conquistando cada vez mais espaço nas academias e estúdios de dança, impulsionado pela busca por atividades que combinam exercício físico, diversão e bem-estar. Em São Paulo, o professor Rogério Filhos do Sol tem reunido alunos de diferentes idades em aulas que misturam coreografias vibrantes e a energia contagiante dos ritmos baianos. As turmas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 11h, na Bodytech Iguatemi; às segundas e quartas, às 19h, na unidade Eldorado; e às 21h, no Estúdio Filhos do Sol, na Vila Prudente. Já às terças e quintas-feiras, as aulas são realizadas às 18h na Ultra Paulista e às 20h na Bodytech Jardins.

Oncologia lidera investimentos em inovação da Pfizer

A oncologia é hoje uma das áreas mais estratégicas da Pfizer, concentrando cerca de 40% de todo o investimento global da companhia em pesquisa e desenvolvimento. Com 52 programas em andamento e mais de 30 novas entidades moleculares em desenvolvimento, a farmacêutica aposta em terapias inovadoras para ampliar as opções de tratamento contra o câncer. A meta é lançar oito novos tratamentos até 2030 e dobrar o número de pacientes beneficiados por seus medicamentos oncológicos nos próximos anos. “Estamos à frente de uma nova era no tratamento do câncer, com um portfólio que reúne diferentes mecanismos de ação para atacar a doença por múltiplos ângulos”, afirma Camilla Gaspari, líder médica de oncologia da Pfizer Brasil.

Cirurgia de joelho por robótica

A primeira cirurgia ortopédica assistida por robótica com tecnologia desenvolvida na China e adaptada ao mercado nacional pela Biomecanica. O procedimento, uma cirurgia de joelho realizada em hospital público, combina transferência internacional de tecnologia e implantes produtos no país, ampliando as perspectivas de acesso à inovação no SUS.

“A tecnologia funciona como uma ferramenta de apoio ao cirurgião, que mantém total controle sobre o procedimento. O sistema auxilia no planejamento pré-operatório e fornece informações em tempo real durante a cirurgia, contribuindo para maior precisão no posicionamento dos implantes e mais previsibilidade dos resultados”, afirma Ana Carolina Pengo, CVO da Biomecanica.