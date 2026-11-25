Governo Lula diz que proposta de Trump de nova taxação é ‘inaceitável’ e que o Brasil não cederá às ameaças

O governo brasileiro se disse indiganado com a decisão dos Estados Unidos sobre uma possível ampliação de de tarifas de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento da tributação sobre o açúcar importado do país.

“Há mais de um ano estamos atuando de boa-fé em negociações relativas à Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Fica evidente que a nova recomendação é feita como o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos PIX, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hoje.”, diz a nota do governo brasileiro.

Nesta quarta-feira, o governo Donald Trump propôs a ampliação de tarifas. A recomendação modifica medidas definidas por uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês). Em julho deste ano, o USTR confirmou a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de produtos brasileiros.

A proposta de mudança na investigação se refere à Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, divulgada no dia 15 de julho. A medida autoriza o governo dos Estados Unidos a investigar práticas comerciais de outros países que considere injustas ou prejudiciais aos interesses norte-americanos.

Na nota emitida pelo Brasil, o governo destaca as conversas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em que eles acertaram constituir um grupo de trabalho entre os dois países sobre temas comerciais. O comunicado também destaca a reunião virtual do ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores (MRE), e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

“A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça. O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros.”, diz o comunicado.

O governo brasileiro se disse indiganado com a decisão dos Estados Unidos sobre uma possível ampliação de de tarifas de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento da tributação sobre o açúcar importado do país. A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça. O Brasil seguirá buscando uma saída negociada,