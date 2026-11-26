Trump diz ter pedido que Putin coloque fim à ‘agressão militar’ contra a Europa

Presidente dos EUA afirmou que a interrupção das incursões russas no espaço aéreo de países europeus poderia facilitar um acordo de paz entre Moscou e Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou nesta quinta-feira (26) seu desejo de que seu homólogo russo, Vladimir Putin, ponha fim à “agressão militar” que está realizando “contra territórios em toda a Europa”, conforme lhe transmitiu na semana passada durante a cúpula realizada em Shenzhen, no sul da China.

Trump, explicou, dedicou “muito tempo” a deixar claro para Putin que as constantes denúncias dos vizinhos da Ucrânia sobre o aparecimento de drones e projéteis russos em seus espaços aéreos prejudicam as negociações e que o fim dessa ameaça poderia facilitar “um acordo rápido entre a Rússia e a Ucrânia”.

O chefe da Casa Branca mantém sua convicção de que existe “uma séria possibilidade de se chegar a um acordo de paz” entre Kiev e Moscou para pôr fim ao que ele costuma descrever como um “banho de sangue que está custando a vida de milhares de pessoas por mês”.

“Gostaria de ver o presidente Putin pôr fim a todas as agressões militares contra territórios em toda a Europa”, ressaltou o presidente dos Estados Unidos a esse respeito.

“Seria uma grande conquista para todos”, acrescentou o presidente dos Estados Unidos em comentários publicados nas redes sociais após a conversa que manteve nessa quarta-feira (25) à noite, na Flórida, com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte.

O ex-primeiro-ministro holandês se reuniu nessa quarta-feira com Trump na residência particular do morador da Casa Branca na Flórida, Mar-a-Lago, onde discutiram “a importância de a Rússia evitar qualquer ação” que agrave a guerra na Ucrânia, depois que Rutte defendeu a conduta de Trump em relação ao conflito.