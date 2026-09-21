Filha de Magno Malta, Maguinha Malta é candidata ao Senado pelo Espírito Santo

Ela foi secretária parlamentar de Gilvan da Federal (PL), mas deixou o cargo após a suspensão cautelar do mandato do deputado

A candidata do PL ao Senado Federal pelo Espírito Santo, Magda Santos Malta, conhecida como Maguinha Malta, tem 42 anos, nasceu em Vitória, na capital capixaba.

Publicitária e musicista, Maguinha é filha do senador Magno Malta (PL), que exerce atualmente mandato no Senado pelo Espírito Santo, com duração até 2031.

Cantora gospel, Maguinha já participou de uma banda de pagode gospel formada por seu pai chamada Tempero do Mundo, na qual era vocalista nos anos 90.

Ela foi secretária parlamentar de Gilvan da Federal (PL), mas deixou o cargo após a suspensão cautelar do mandato do deputado pelo Conselho de Ética da Câmara.

Este é o primeiro cargo eletivo que Maguinha se candidata. Alinhada com a direita tradicional e o bolsonarismo, suas pautas defendem conceitos como família, pátria, liberdade, posicionamentos contrários ao aborto.

Em pesquisas divulgadas durante o período de campanha, como o levantamento da Quest de agosto de 2026, ela apareceu registrando cerca de 6% das intenções de voto em um cenário competitivo no estado.

A Pesquisa Real Time Big Data feita com eleitores do Espírito Santo e divulgada no dia 9 de setembro mostra que o candidato Renato Casagrande (PSB) lidera a disputa por uma das vagas ao Senado no estado. Ele foi citado por 28% dos entrevistados capixabas como opção de voto. Sergio Meneguelli aparece em seguida com 12% das intenções de voto.