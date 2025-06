Criptomoedas: essa ferramenta tem potencial para gerar lucros tão altos que você vai querer pedir demissão depois de conhecê-la, diz especialista

Valter Rebelo, da Empiricus Research, irá disponibilizar o acesso ao sistema Memebot no dia 30 deste mês

Imagem: Canva Pro Objetivo do sistema é facilitar o acesso a essas oportunidades, mesmo para quem não tem experiência no mercado



“Você vai querer pedir demissão depois de conhecê-lo.” Foi com essa frase que Valter Rebelo, especialista-chefe de criptomoedas da Empiricus, apresentou o Memebot, uma ferramenta automatizada capaz de operar memecoins, aqueles criptoativos que costumam atrair atenção por suas histórias de multiplicações milionárias.

Segundo Rebelo, o objetivo do sistema é facilitar o acesso a essas oportunidades, mesmo para quem não tem experiência no mercado ou tempo para acompanhar os movimentos de preço em tempo real. Por exemplo, em maio, uma memecoin chamada gooncoin (GOONC) subiu exponencialmente em menos de um dia — fazendo com que um investimento de cerca de R$ 1.800 se tornasse quase R$ 1 milhão, segundo notícia apresentada pelo Portal do Bitcoin.

Já no final do ano passado, uma outra memecoin chamada pochita (POCHITA) transformou um investimento de US$ 140 (cerca de R$ 784 nas cotações atuais) em US$ 450 mil em apenas 24 horas, segundo o portal de notícias da Binance, maior corretora do mundo. Outro caso marcante foi o da memecoin kekius (KEKIUS), moeda que disparou 356.000% em janeiro deste ano. Nesse contexto, um trader aportou US$ 66 (cerca de R$ 366) no ativo e viu seu dinheiro se tornar US$ 3,5 milhões, conforme divulgado pelo portal Cointelegraph.

Você já deve ter entendido — as memecoins podem entregar valorizações enormes, capazes de mudar a vida de diversas pessoas de todos os tipos, até mesmo de quem estava desempregado passando por momentos de dificuldade.

Qual é o real potencial de multiplicação das memecoins?

Como revelou outra reportagem da CNN, em 2021, um casal desempregado acordou no dia 17 de abril e descobriu que havia se tornado milionário da noite para o dia após investir em uma memecoin chamada shiba inu (SHIBA).

O valor que o casal embolsou foi de US$ 9 milhões (hoje cerca de R$ 50 milhões). ‘Eu não conheço esse casal, mas acredito que a falta de emprego não seja mais uma preocupação’, afirma Valter Rebelo. No Brasil também teve gente que aproveitou uma memecoin bem conhecida — a dogecoin (DOGE), como esta matéria aponta:

Isso aconteceu lá em 2021, quando a memecoin disparou expressivamente. Quando o investidor percebeu o que tinha acontecido, ligou para a mãe dizendo que o seu filho era oficialmente um milionário — e que ele tinha “vencido”. O investidor completa dizendo ‘que a casa que ela sempre sonhou em comprar agora poderia ser comprada’. É esse tipo de valorização que leva Valter Rebelo a se perguntar:

‘Agora me diz, se você tivesse aproveitado uma dessas valorizações, não te daria vontade de pedir demissão? É claro que eu não recomendo isso, mas com certeza você teria essa vontade’ – disse Rebelo em vídeo publicitário divulgado pela Empiricus.

Existe uma ‘pegadinha’ que ninguém te conta

O especialista de criptoativos da Empiricus alerta que, no meio de todas essas valorizações exponenciais, existe uma “pegadinha” que quase ninguém te conta: “É verdade que as memecoins apresentam valorizações bem relevantes em um curto espaço de tempo. Mas na mesma intensidade que elas disparam elas também despencam”, explica.

Por isso, na avaliação de Valter Rebelo, você precisa ser rápido e aproveitar essa curta janela de oportunidade que as memecoins apresentam. Como Rebelo vai mostrar em um material exclusivo do lançamento de seu Memebot, as memecoins citadas no começo desta matéria despencaram logo depois que dispararam.

A memecoin pochita, que fez US$ 140 virarem US$ 2.5 milhões em 24 horas também despencou 59.90% depois desta forte alta, como mostra o gráfico abaixo:

Já a gooncoin, que fez R$ 1 mil virarem R$ 1 milhão em menos de um dia, despencou 87% logo depois. Veja no gráfico abaixo:

Por isso, Valter reforça a importância de ter cautela ao investir em memecoins. Afinal, retornos passados não garantem retornos futuros, e o investimento em criptoativos apresenta alto risco. Além disso, é difícil saber exatamente os melhores momentos de compra e de venda destes ativos. Isso porque, para isso, você precisa ser bem rápido para buscar aproveitar esses curtos intervalos de lucros.

Por isso, o especialista recomenda investir apenas uma pequena parcela do seu dinheiro, que não lhe faça tanta falta em caso de perdas. Por outro lado, devido ao grande potencial de valorização dessa classe de ativos, um aporte pequeno pode se transformar em uma bolada.

A partir do dia 30, você já poderá testar o Memebot

Valter Rebelo sabe que pouca gente tem tempo e o conhecimento necessário para ficar analisando e acompanhando memecoins 24 horas por dia 7 dias por semana. Foi para isso que ele criou o Memebot: o primeiro sistema automatizado da América Latina que compra e vende memecoin com base em dados quantitativos. Você dá um clique e o sistema começa a trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, com apenas dois objetivos:

Encontrar as próximas memecoins que podem explodir;

E vendê-las antes que despenquem.

De acordo com Valter, “essa é a ferramenta ideal para lucrar no mercado de memecoins, de forma descomplicada e automática”. E a boa notícia é que Rebelo acaba de liberar um lote de vagas para interessados em testar esta nova ferramenta no Brasil.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.