A venda de US$ 1 bilhão pela autoridade monetária chegou a zerar os ganhos no início da tarde, mas cautela fiscal e véspera de feriado impulsionaram a sexta alta seguida da moeda

O dólar comercial encerrou o pregão desta quinta-feira (19) em forte alta, cotado entre R$ 5,93, com variação de 1,15% em relação ao fechamento anterior. Com o resultado, a moeda norte-americana engatou sua sexta valorização consecutiva e atingiu o maior patamar nominal de encerramento desde janeiro de 2025, resistindo até mesmo a uma intervenção direta do Banco Central (BC) no mercado à vista.



A sessão desta quinta-feira foi marcada por intensa volatilidade, dividida claramente entre a pressão compradora da manhã, o alívio provocado pelo leilão do BC no horário do almoço e uma nova arrancada na reta final dos negócios.

Para conter a disparada da manhã, o Banco Central convocou um leilão extraordinário de venda à vista de US$ 1 bilhão das reservas internacionais, acolhendo propostas entre 12h03 e 12h08, com taxa de corte em R$ 5,8600. O efeito foi imediato: a divisa zerou a alta do dia e tocou a mínima intradiária na faixa de R$ 5,8580 a R$ 5,8696 logo após a operação.

A trégua, contudo, durou menos de uma hora. Às 12h42, o dólar já era negociado a R$ 5,897 e, às 13h02, voltou a romper a barreira psicológica dos R$ 5,90, cotado a R$ 5,908 na venda. Após uma oscilação pontual para R$ 5,8897 (+0,11%) às 14h55, a moeda retomou a trajetória ascendente.

A perda de eficácia do leilão de US$ 1 bilhão do Banco Central refletiu a persistência da aversão ao risco no cenário doméstico. Embora o Senado tenha concluído a votação dos destaques do pacote de ajuste fiscal e enviado o texto à Câmara dos Deputados, investidores reagiram com cautela às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da tarde.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto para a assinatura do decreto que regulamenta a jornada de trabalho 5×2, o presidente afirmou que o equilíbrio das contas públicas é prioridade, mas ressaltou que não haverá redução de direitos sociais — fala interpretada pelo mercado como sinal de resistência a cortes mais profundos de despesas.

Além do ruído fiscal, o comportamento do câmbio foi amplificado pela menor liquidez típica de véspera de feriado nacional. Com os mercados financeiros brasileiros fechados nesta sexta-feira (20) em razão do Dia da Consciência Negra, agentes econômicos e empresas intensificaram a busca por proteção (hedge) cambial antes do fim de semana prolongado.