BC decreta liquidação extrajudicial da Credipaiva por grave violação de normas

De acordo com o BC, a Credipaiva é uma cooperativa de crédito independente de pequeno porte

O Banco Central decretou nesta sexta-feira, 16, a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados do Centro Universitário Newton Paiva Ltda (Credipaiva). Em nota, a autoridade monetária afirmou que a liquidação foi motivada pela “grave violação das normas que disciplinam a atividade da instituição e da inobservância das determinações do Banco Central”.

De acordo com o BC, a Credipaiva é uma cooperativa de crédito independente de pequeno porte, classificada como capital e empréstimo, enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial.

O S5 conta com as menores instituições do mercado, que seguem um modelo regulatório bastante simplificado.

O BC informou ainda que, em dezembro de 2025, a Credipaiva detinha apenas aproximadamente 0,000083% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

“O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos ex-administradores da cooperativa objeto da liquidação decretada”, completou a nota.