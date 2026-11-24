Embora concorde com a importância do equilíbrio fiscal, a entidade critica a divisão da conta

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) criticou o pacote de ajuste fiscal aprovado em caráter definitivo pela Câmara dos Deputados na última segunda-feira (23) e disse que a medida vai reduzir a capacidade de investimento do setor produtivo e comprometer a competitividade do país.

O texto, referente ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, foi sancionado pelo presidente Lula (PT) nesta terça-feira (24).

Embora concorde com a importância do equilíbrio fiscal, a entidade critica a divisão da conta: dos R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões de impacto estimado para 2027, cerca de 70% vêm do aumento de arrecadação, enquanto apenas 30% resultam do corte de despesas.

Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, o ajuste não pode penalizar quem produz. “O equilíbrio das contas públicas é necessário, mas não pode comprometer os avanços da reforma tributária. Usar mecanismos de crédito tributário com finalidade arrecadatória contraria a lógica dessa reforma, que busca, justamente, simplificar o sistema, reduzir distorções e dar mais segurança jurídica às empresas”, afirma.

O principal alvo de crítica é a restrição às compensações tributárias cruzadas — mecanismo pelo qual empresas usam impostos pagos a mais ou acumulados na cadeia produtiva para abater outros tributos federais. Segundo a CNI, a trava retira até R$ 18,3 bilhões do caixa das indústrias em um cenário de juros altos, usando um dinheiro que já pertence ao setor.

Mesmo com a aprovação de uma emenda no Senado permitindo compensar créditos de PIS/Cofins com a futura CBS, o problema persiste para exportadores e fabricantes de itens com alíquota zero ou reduzida, como alimentos e medicamentos, que acumulam créditos sem ter débitos suficientes para abatê-los.

A entidade também aponta que o corte linear de incentivos fiscais e a maior tributação no Lucro Presumido elevam a carga sobre o setor produtivo, enquanto o adiamento de repasses da Lei Kandir e de compensações previdenciárias apenas empurra dívidas para estados, municípios e exercícios futuros sem cortar gastos estruturais.

“Um ajuste fiscal consistente deveria priorizar a qualidade do gasto, a revisão das despesas públicas e o respeito aos compromissos assumidos pelo Estado, sem penalizar quem produz, investe, cria empregos e contribui para o crescimento econômico do país”, conclui Alban.