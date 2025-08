Donald Trump comemora filiação de Sydney Sweeney ao Partido Republicano

Na última semana, a American Eagle lançou uma campanha estrelada por Sydney Sweeney. A propaganda contém imagens sensuais da artista e faz um trocadilho com as palavras “jeans” e “genes”, já que no inglês a pronúncia das palavras é similar. As críticas acusam a campanha de promover ideias racistas, machistas e eugenistas.

Publicado por Nícolas Robert