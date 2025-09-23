Entenda a polêmica envolvendo Virginia, Bruna Biancardi, Neymar e Leo Dias

Esposa do craque do Santos ficou irritada após influenciadora falar sobre ligação para o jogador na madrugada em entrevista a Leo Dias; jornalista respondeu: ‘Se quer anonimato, separa do Neymar’

Montagem: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi e Reprodução/YouTube/Leo Dias À esquerda, foto do casal Neymar e Bruna Biancardi; à direita, Virginia interage com Leo Dias em entrevista



A relação entre a influenciadora Virginia Fonseca, 26 anos, e a esposa de Neymar, Bruna Biancardi, 31, voltou a gerar polêmica nas redes sociais após a ex-mulher de Zé Felipe comentar sobre uma ligação que fez ao jogador de madrugada, durante entrevista ao jornalista Leo Dias. Virginia explicou que ligou para Neymar por volta das 2h para tratar de um leilão beneficente do jogador. Segundo a influenciadora, a ligação ocorreu após uma mensagem da assessora do atacante do Santos solicitando sua resposta para incluir o nome dela no evento.

“Foi sem noção. Peguei o WhatsApp dela e liguei para ele. Depois percebi que tinha vacilado e pedi desculpas”, disse Virginia, destacando que Neymar garantiu que o mal-entendido havia sido resolvido com Bruna. A declaração provocou reação de Biancardi, que respondeu pelo Instagram do jornalista: “Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive.” Bruna ainda pediu que Virginia e Leo Dias não citassem mais seu nome nem o de sua família.

A polêmica ganhou repercussão também nas redes sociais, onde internautas se dividiram. Alguns criticaram a atitude de Virginia: “Fico chocada com as mulheres passando pano”, escreveu uma usuária. Outros argumentaram que a ligação refletia intimidade entre a influenciadora e o jogador: “Se ela liga assim para ele é porque eles têm liberdade”, comentou outro internauta. Alguns recordaram caso antigo durante o programa “Sabadou”, do SBT, em que a influenciadora ligou para Neymar ao vivo enquanto entrevistava o humorista Dedé Santana, surpreendendo a plateia.

Além disso, Leo Dias se manifestou ao vivo no programa “Melhor da Tarde”, da Band, sobre a repercussão. Ele afirmou que Bruna é uma pessoa pública e casada com o “jogador mais famoso do país”, e que, se quisesse privacidade, deveria se separar de Neymar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA