Entenda VisionQuest, série que continua a história de WandaVision

Nova produção da Marvel coloca o Visão novamente no centro da história e promete explorar o futuro do personagem após os acontecimentos de WandaVision

Depois de conquistar o público com WandaVision, a Marvel prepara mais um capítulo dessa história com VisionQuest. A nova produção é centrada no Visão e funciona como uma continuação do arco iniciado na série estrelada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Mas, afinal, o que aconteceu com o personagem e por que VisionQuest é tão importante para o futuro do Universo Cinematográfico da Marvel?

Em WandaVision, o Visão original morreu durante os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita. Anos depois, Wanda Maximoff recriou uma versão do personagem dentro da realidade criada por seus poderes em Westview. O problema é que aquele Visão existia apenas dentro da realidade construída pela Feiticeira Escarlate.

Ao mesmo tempo, a S.W.O.R.D. utilizou o corpo do Visão original para criar uma nova versão do herói, conhecida como Visão Branco. No final da série, os dois personagens entram em confronto e o Visão recriado por Wanda consegue recuperar as memórias do antigo corpo.

É justamente aí que a história ganha um novo caminho.

O Visão Branco deixa Westview sem que o público saiba exatamente qual será seu destino. VisionQuest parte dessa situação para explorar a identidade do personagem, suas memórias e a busca por respostas sobre quem ele realmente é.

O título da série também remete a uma importante história dos quadrinhos da Marvel, na qual o Visão passa por uma transformação radical e precisa lidar com questões relacionadas à sua identidade e às suas próprias memórias.

A produção também é especialmente importante porque pode aprofundar a história dos filhos de Wanda e Visão. Em WandaVision, Billy e Tommy foram criados dentro da realidade de Westview, mas desapareceram quando Wanda desfez o feitiço que mantinha a cidade sob seu controle.

O futuro dos personagens ganhou ainda mais importância dentro do MCU depois de Agatha All Along, que retomou a história de Billy, agora conhecido como Wiccano.

Apesar de VisionQuest estar conectada diretamente a WandaVision, a proposta não é simplesmente repetir a fórmula da série original. O foco agora está no próprio Visão e em sua tentativa de compreender sua existência depois de ter sido reconstruído, ter recuperado suas memórias e passado por duas versões diferentes de si mesmo.

A série também pode abrir espaço para novas conexões dentro do MCU. O personagem é uma das inteligências artificiais mais importantes da Marvel e possui uma relação histórica com Ultron, Tony Stark e os Vingadores.

Por isso, VisionQuest não deve ser vista apenas como mais uma produção derivada de WandaVision. A série pode funcionar como uma peça importante para entender o que aconteceu com o Visão depois de Westview e, principalmente, qual será seu lugar no futuro do Universo Cinematográfico da Marvel.

Para quem acompanhou WandaVision, a produção promete responder uma pergunta que ficou no ar desde o final da série: o que aconteceu com o Visão depois que ele recuperou suas memórias e deixou Westview?

Agora, a Marvel finalmente começa a preparar essa resposta.