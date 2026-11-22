Chitãozinho e Xororó anunciam aposentadoria dos palcos
Após 56 anos, a dupla Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar dos palcos. O anúncio oficial vai ser neste domingo (18), durante o programa Fantástico, da Tv Globo. A informações foi compartilhada por meio das redes sociais. Em um vídeo, a apresentadora Poliana Abritta informa que os irmãos “vão deixar o palco”.
“Chitãzinho e Xororó anunciam aqui no Show da Vida que vão se aposentar dos palcos”, diz a apresentar.
Donos de sucessos como “Evidências”, eles também acumulam outros hits, como:
- “Se Deus Me Ouvisse” (1986)
- “Fogão de Lenha” (1987)
- “No Rancho Fundo” (1989)
- “Nuvem de Lágrima” (com Fafá de Belém) (1990)
- “Brincar de Ser Feliz” (1992)
- “Página de Amigos” (1995)
- “Alô” (1999)
- “Frio da Solidão” (com Roupa Nova, 2001)
- “Sinônimos” com Zé Ramalho (2004)
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