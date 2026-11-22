Anúncio oficial será feito neste domingo (22) durante o Fantástico, programa da TV Globo

Após 56 anos, a dupla Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar dos palcos. O anúncio oficial vai ser neste domingo (18), durante o programa Fantástico, da Tv Globo. A informações foi compartilhada por meio das redes sociais. Em um vídeo, a apresentadora Poliana Abritta informa que os irmãos “vão deixar o palco”.

“Chitãzinho e Xororó anunciam aqui no Show da Vida que vão se aposentar dos palcos”, diz a apresentar.

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