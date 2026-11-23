Nova prévia da Marvel revela detalhes da família de Steve Rogers, reúne heróis de diferentes universos e aumenta as expectativas para o confronto com o vilão vivido por Robert Downey Jr

A contagem regressiva para um dos filmes mais aguardados da história da Marvel ganhou um novo capítulo. A Marvel Studios divulgou nesta segunda-feira (23) o trailer final de Vingadores: Doutor Destino, produção que promete reunir diferentes gerações de heróis em uma batalha de proporções gigantescas. Com cenas inéditas, a prévia traz o retorno de personagens queridos pelo público, revela detalhes importantes da vida de Steve Rogers e apresenta novos elementos da ameaça comandada por Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Uma das maiores surpresas do vídeo está justamente na abertura. Chris Evans retorna como Steve Rogers, o antigo Capitão América, mostrando como está sua vida depois dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell), o personagem aparece vivendo uma rotina aparentemente tranquila e construindo uma família. A prévia revela, inclusive, que o casal tem um filho, que já está na adolescência.

O detalhe chama atenção porque, desde o final de Ultimato, os fãs sabem que Steve decidiu permanecer no passado para viver ao lado de Peggy. Agora, o novo filme parece explorar as consequências dessa escolha. Em uma conversa com a esposa, Rogers demonstra preocupação com o fato de o filho não conhecer completamente sua história e seu passado como Capitão América.

A tranquilidade da família, porém, não dura muito. O Quarteto Fantástico aparece à procura do antigo herói, com Reed Richards (Pedro Pascal) à frente da missão. O encontro indica que Steve terá um papel importante na tentativa de impedir a ameaça de Doutor Destino e reforça a conexão entre diferentes realidades do universo Marvel.

Outra sequência que promete mexer com a nostalgia dos espectadores mostra Steve Rogers novamente ao lado de Thor (Chris Hemsworth). A reunião dos personagens é um dos momentos mais aguardados da produção, principalmente depois dos acontecimentos dos filmes anteriores.

X-Men e Quarteto Fantástico entram na batalha

Se o retorno do Capitão América já seria suficiente para movimentar os fãs, o trailer vai além e apresenta uma reunião histórica de personagens. Os X-Men aparecem em cenas de confronto contra os Sentinelas, gigantescas máquinas criadas para caçar mutantes nos quadrinhos da Marvel.

Entre os destaques está Ciclope, interpretado por James Marsden, utilizando seus poderes em uma sequência de batalha. A prévia também recupera rostos conhecidos dos filmes dos mutantes, como Patrick Stewart, Ian McKellen e outros integrantes da formação clássica.

O Quarteto Fantástico também ganha espaço na história, com Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

A proposta é reunir heróis de diferentes universos diante de um inimigo em comum. Além dos personagens já citados, a produção conta com nomes como Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd e Channing Tatum, que retorna como Gambit depois de sua participação em Deadpool & Wolverine.

Robert Downey Jr. agora é o grande vilão da Marvel

Robert Downey Jr. fala no palco durante a apresentação da Marvel Studios no Hall H da Comic-Con International: San Diego de 2026, no Centro de Convenções de San Diego │AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma das maiores curiosidades de Vingadores: Doutor Destino está na escolha de seu antagonista. Conhecido mundialmente por interpretar Tony Stark, o Homem de Ferro, Robert Downey Jr. retorna ao universo cinematográfico da Marvel em uma posição completamente diferente: como Victor von Doom, o Doutor Destino.

O personagem é um dos vilões mais importantes dos quadrinhos da editora. Inteligente, estrategista e extremamente poderoso, ele é conhecido por combinar conhecimentos científicos, habilidades políticas e magia.

No trailer, Doutor Destino aparece com uma postura ameaçadora e deixa claro que considera os próprios heróis responsáveis por parte da crise que ameaça as realidades. Em uma das falas mais impactantes da prévia, o vilão afirma: “Todos vocês viveram vidas roubadas. Mas agora precisam devolvê-las”.

A declaração pode ter uma relação direta com as viagens no tempo e as alterações na realidade apresentadas em Vingadores: Ultimato. A possibilidade de que as escolhas dos heróis tenham provocado consequências ainda maiores para o multiverso é um dos principais mistérios da nova produção.

O que esperar de Vingadores: Doutor Destino?

Dirigido por Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, o longa representa um momento decisivo para o Universo Cinematográfico Marvel.

A produção faz parte da Saga do Multiverso e deve preparar o terreno para Vingadores: Guerras Secretas, sequência já anunciada pelo estúdio. A expectativa é que o encontro entre personagens de diferentes realidades tenha consequências importantes para o futuro da franquia.

Outro ponto interessante é a dimensão do elenco. A produção reúne integrantes dos Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico e outras equipes, transformando o longa em um dos maiores encontros de personagens já realizados pela Marvel.

Vingadores: Doutor Destino tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 16 de dezembro de 2026.