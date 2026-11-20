Morreu na noite de quinta-feira (19) aos 29 anos o influenciador Gabriel Félix. Criador de contueúdo, ele acumulava 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 1,9 milhão de seguidores. Ele ganhou destaque nas redes sociais juntos com sua noite, e também influenciadora, Isabelle Abreu. Eles ganharam visibilidade com vídeos de humor, referências à cultura nordestina, moda vintage e conteúdos sobre maternidade.

Horas antes de morreu,o cantor havia feito uma publicação nas redes sociais em homenagem a filha, em que dizia: ‘As vezes paro e penso “caraca eu sou pai desse serzinho maravilhoso” que doideira a vida. Gabriel e Isabelle tinham uma filha que nasceu em outubro de 2023. A influenciadora informou que não se sabe a causa da morte.

Um dia antes de morrer, o influenciador apareceu em um vídeo da noiva em que ela estava fazendo aula de dança em Fortaleza. O influenciador chega a fazer alguns passos com a companheira. Entretanto, o local da morte do influenciador não foi divulgado.

Wangler Bastos, amigo de Gabriel, fez uma publicação nas redes sociais em que afirmou que por volta das 20h30 estava conversando com o influenciador, e três horas depois recebeu a notícia da morte dele.

“Ás 20:30 a gente tava combinando de se encontrar esse final de semana, ás 23:30 recebo mensagem pedindo pra ir pra sua casa pq tinha acontecido o pior… como tudo mudou tão rápido mlk? Você é uma das melhores pessoas que já conheci, vai fazer falta na vida de todos que tiveram o prazer de te chamar de amigo ou algo maior. Eu te amo, descanse em paz.”, escreveu.

Homenagem de Isabelle

Gabriel Félix morreu nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela noiva, e também influenciadora, Isabelle Abreu, por meio das redes sociais. “Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea”, escreveu ela, que é conhecida nas redes como Xsbel.

Gabriel e Isabelle tinham uma filha que nasceu em outubro de 2023. A influenciadora informou que não se sabe a causa da morte.