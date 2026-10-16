Carlos Alberto de Nóbrega é internado em SP para investigar possível infecção

Informação foi confirmada pela esposa do humorista, Renata de Nóbrega, nas redes sociais

O humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar a causa de alguns sintomas em relação a sua saúde. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (16) pela esposa dele, Renata de Nóbrega, nas redes sociais.

Carlos Alberto está sob os cuidados das equipes do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip. A esposa informou que ele realiza exames para esclarecer o quadro de saúde e agradeceu pelas mensagens.

“Pessoal, passando para dizer que o Carlos Alberto está investigando a principal causa de alguns sintomas em relação a sua saúde. Está realizando exames para um melhor diagnóstico”, afirmou.

Há possibilidade que o quadro de saúde seja uma infecção bacteriana, mas o diagnóstico ainda depende dos resultados dos exames.

A Jovem Pan entrou em contato com a asessoria do apresentador mas ainda não recebeu retorno. O espaço segue aberto.