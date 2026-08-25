Dolly Parton estava internada há quatro dias antes de morrer, diz site

A cantora apresentou problemas renais e no sistema autoimune quando foi hospitalizada em Nashville, nos EUA

Dolly Parton estava internada havia quatro dias quando morreu, nesta terça-feira (25), aos 80 anos, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.

Dolly foi internada na manhã de sexta-feira (21), no Vanderbilt University Medical Center, em Nashville. Ela apresentava problemas renais e no sistema autoimune.

Segundo fontes ouvidas pelo site, familiares e pessoas próximas souberam na semana passada que Dolly havia sido internada e que seu estado de saúde não era bom.

Com a notícia, eles começaram a viajar para Nashville para acompanhá-la. A expectativa, entretanto, era de que Dolly se recuperasse e recebesse alta, como já havia acontecido outras vezes.

A cantora falou sobre sua saúde em uma declaração publicada pela People quatro dias antes de sua morte, quando afirmou que ainda estava se recuperando, mas continuava trabalhando em projetos que queria realizar.