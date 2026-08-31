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Filha de Juliano Cazarré é internada no CTI: ‘Reze com a gente’

De acordo com o ator e sua esposa, Letícia Cazarré, Maria Guilhermina precisa de suporte e exames; menina nasceu com uma cardiopatia congênita rara

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Ator Juliano Cazarré
Ator Juliano Cazarré Divulgação / TV Globo

Maria Guilhermina, de 4 anos, filha do ator Juliano Cazarré, de 45, e de Letícia Cazarré, de 42, foi internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) no domingo (30). Segundo a mãe, a menina está estável, mas precisa de suporte e passa por exames. Nas redes sociais, Letícia pediu orações pela filha.

“Depois de quatro dias doente, um deles sentada trabalhando 10h seguidas, eu jurei que o meu domingo seria 100% de descanso (merecido!) e com as crianças. Quantas vezes pode um alguém se enganar? Céus!”, escreveu Letícia.

Na publicação, ela afirmou que Maria Guilhermina precisou ser levada ao CTI após passar quatro dias doente. A mãe também comentou sobre a rotina da família diante das internações da filha.

“Quando a gente entra no CTI, nunca sabe quando vai sair”, afirmou.

Letícia também compartilhou uma imagem de Maria Guilhermina na cama do hospital e publicou um vídeo com os sons do ambiente do CTI. Segundo ela, a intenção foi mostrar aos seguidores parte da rotina enfrentada pela família durante as internações.

“Deixei, de propósito, os barulhos dos vídeos, para que você — que nunca viveu, graças a Deus, essa situação — possa ter uma pequena noção do que a gente vive”, escreveu.

Saúde de Maria Guilhermina

Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita rara e convive com sequelas da anomalia de Ebstein, uma alteração cardíaca que afeta a válvula tricúspide, localizada entre o átrio e o ventrículo direitos do coração.

Desde o nascimento, a menina passou por procedimentos e períodos de internação. A família costuma compartilhar informações sobre o estado de saúde dela nas redes sociais.

Ao falar sobre a nova internação, Letícia também mencionou sua fé e pediu que os seguidores se unissem à família em oração.

A mãe não informou por quanto tempo Maria Guilhermina deverá permanecer no CTI nem detalhou quais exames estão sendo realizados.

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