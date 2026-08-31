Jornalista da TV Globo morre aos 77 anos
O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela família à TV Globo, onde o apresentador passou por quase 40 anos. A causa da morte e informações sobre o sepultamento não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.
Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, Carlos Américo Aguiar Monforte iniciou a carreira nos jornais A Tribuna, de Santos, e O Estado de S. Paulo.
Monforte entrou na Globo em 1978, como repórter local. Pouco depois, passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Entre os trabalhos realizados no período estão coberturas das greves de metalúrgicos no ABC Paulista.
Em 1982, assumiu a editoria de política do Jornal da Globo. No mesmo ano, passou a ser editor e apresentador do Bom Dia São Paulo.
Já em janeiro de 1983, com a criação do Bom Dia Brasil, Monforte assumiu a função de editor-chefe e apresentador do telejornal. Ele permaneceu à frente do programa por nove anos.
Em 1998, o jornalista passou a trabalhar no Espaço Aberto, da GloboNews. No fim de 2000, assumiu a coordenação da GloboNews em Brasília e também apresentou o Jornal das Dez na capital federal.
Carlos Monforte deixou a Globo em 2016, após quase quatro décadas de trabalho na emissora.
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