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Lito está ‘cognitivo, falante, pensante’ após deixar hospital, diz mulher do influenciador

Mila também esclareceu que os cuidados paliativos recebidos por Lito não significam que ele esteja em cuidados terminais

Estadão Conteúdo

Influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Música
Influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Música Reprodução / Redes Sociais

O mecânico de aviação e influenciador Lito Sousa está bem e segue “cognitivo, falante, pensante”, afirmou a mulher dele, Mila Seidl, nesta quinta-feira (03). Lito está em casa após ter sido internado por causa da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara.

Ela também esclareceu que os cuidados paliativos recebidos por Lito não significam que ele esteja em cuidados terminais. Segundo ela, o casal chegou em casa na terça-feira e passa por um período de adaptação à rotina fora do hospital.

“A gente chegou terça-feira e está uma correria para fazer as coisas darem certo aqui. O hospital tem muitos cuidados, né? Então, em casa, a gente está se adaptando”, contou em publicação nas redes sociais.

Mila comparou o processo à chegada de um bebê, quando as necessidades vão sendo percebidas no cotidiano. Ela afirmou ainda que pretende publicar um vídeo de Lito conversando e que o canal do influenciador terá uma atualização sobre seu estado.

A mulher de Lito também rebateu informações sobre o significado dos cuidados paliativos. “Cuidados paliativos não são cuidados terminais, não é isso. É quando ainda não tem um tratamento efetivo e você cuida dos sintomas”, afirmou.

Segundo Mila, Lito mantém uma rotina intensa de cuidados em casa, com fisioterapia duas vezes por dia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico, além do uso de medicamentos.

“É uma rotina, assim, muito punk. Fisioterapia duas vezes por dia, fono, terapia ocupacional, psicóloga. Muitas coisas e isso tem ajudado muito”, disse.

Ela também citou massagens, alimentação e a presença da família entre os cuidados. Segundo Mila, a fé e o carinho recebido pelas redes sociais têm contribuído para o momento vivido pelo influenciador. “Tem trazido bons resultados. Mas, se Deus quiser, teremos novidades. Então, sigam aí com a gente.”

Diagnóstico de doença rara

Lito foi internado após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

O diagnóstico ocorreu depois de Lito descobrir um câncer de próstata, há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, ele começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos, com perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal. O quadro evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob.

Recentemente, Lito relatou melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

Conhecido pelo conteúdo sobre aviação, Lito também lançou um livro para ajudar pessoas a superar o medo de voar.

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