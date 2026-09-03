Lito Sousa deixa hospital e vai continuar tratamento em casa, diz esposa do influenciador

O mecânico de aviação e influenciador Lito Sousa continuará o tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob em casa, de acordo com o site UOL, que ouviu a mulher de Lito, Mila Seidl. Segundo ela, não é uma alta hospitalar, mas a casa teve que se mostrar segura.

“A casa passou por muitas outras preparações, porque ele não está de alta hospitalar. Então, a casa tem que se mostrar segura o suficiente para manter o mesmo padrão de atendimento, de suporte que ele teria no hospital”, explicou Seidl.

“É óbvio que, em casos de intercorrência, ele vai para um hospital. Mas para os cuidados do dia a dia, do suporte, de todas as necessidades, a gente precisou trazer tudo isso que existe dentro de um ambiente hospitalar para ficar dentro de casa”, comentou a mulher de Lito.

Lito foi internado após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

A doença foi descoberta depois de Lito ter sido diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, ele começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos e percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Recentemente, o influenciador relatou uma melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, contou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

Lito costuma falar sobre o mundo da aviação, e chegou a lançar livro para ajudar as pessoas a superar o medo de voar.