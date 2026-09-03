Neymar revela nome da 3ª filha com Bruna Biancardi; saiba qual é
Neymar revelou nesta quinta-feira (03) o nome da filha que espera com Bruna Biancardi. A informação apareceu de forma discreta em uma mensagem compartilhada pelo jogador nas redes sociais: a bebê se chamará Mariah. O nome foi revelado em um recado escrito por Bruna e acompanhado de um desenho feito pelas duas filhas do casal.
“Não fique triste! Estamos sempre com você. Te amamos muito. Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”, diz a mensagem.
A publicação veio um dia depois de Neymar deixar a partida entre Santos e Palmeiras, na quarta-feira (02) após sentir dores nos minutos finais do primeiro tempo.
Mariah será a terceira filha de Neymar com Bruna Biancardi. O jogador já é pai de Mavie e Mel com a influenciadora, além de Helena, filha de Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.
Popularidade do nome
De acordo com dados do site Nomes no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mariah aparece entre os nomes registrados no País. A plataforma permite consultar a frequência de nomes e sobrenomes a partir dos registros do Censo 2022.
O nome escolhido por Neymar e Bruna também pode aparecer com outras grafias, como Maryah, Marya, Maraia e Marai.
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