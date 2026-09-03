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Neymar revela nome da 3ª filha com Bruna Biancardi; saiba qual é

Informação apareceu de forma discreta em uma mensagem compartilhada pelo jogador nas redes sociais: a bebê se chamará Mariah

Estadão Conteúdo

Neymar e Bruna Biancardi descobrem que serão pais de mais uma menina
Neymar e Bruna Biancardi descobrem que serão pais de mais uma menina Reprodução/Youtube/Bruna Biancardi

Neymar revelou nesta quinta-feira (03) o nome da filha que espera com Bruna Biancardi. A informação apareceu de forma discreta em uma mensagem compartilhada pelo jogador nas redes sociais: a bebê se chamará Mariah. O nome foi revelado em um recado escrito por Bruna e acompanhado de um desenho feito pelas duas filhas do casal.

“Não fique triste! Estamos sempre com você. Te amamos muito. Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”, diz a mensagem.

A publicação veio um dia depois de Neymar deixar a partida entre Santos e Palmeiras, na quarta-feira (02) após sentir dores nos minutos finais do primeiro tempo.

Mariah será a terceira filha de Neymar com Bruna Biancardi. O jogador já é pai de Mavie e Mel com a influenciadora, além de Helena, filha de Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Popularidade do nome

De acordo com dados do site Nomes no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mariah aparece entre os nomes registrados no País. A plataforma permite consultar a frequência de nomes e sobrenomes a partir dos registros do Censo 2022.

O nome escolhido por Neymar e Bruna também pode aparecer com outras grafias, como Maryah, Marya, Maraia e Marai.

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