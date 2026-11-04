Quem era Janaína Barbosa, ex-apresentadora que morreu após choque anafilático
A jornalista Janaína Barbosa, de 48 anos, era ex-apresentadora do ‘TV Fama’, ao lado de Nelson Rubens, de 2001 a 2002. Ela morreu nesta quarta-feira (4) após choque anafilático em razão da troca de um remédio, segundo a amiga da atriz Camila Avesani.
Em 2002, Janaína deixou o programa e, em seu lugar, entrou Luísa Mell, que ficou no cargo até 2006.
Após sua saída do “TV Fama”, Janaína apostou em sua carreira de atriz, participando da série “Casos e Acasos” (2008), da TV Globo.
Além de atriz e apresentadora, ela também foi psicóloga e psicanalista.
Na vida pessoal, a artista teve um relacionamento com Otávio Mesquita, com quem foi casada por cerca de três anos, entre idas e vindas.
Anos depois, em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, em uma cerimônia realizada na Ilha de Comandatuba, na Bahia.
Da união com Felipe, nasceram dois filhos, Bernardo, em 2011, e o caçula, em 2017. Nos últimos anos, Janaína estava afastada da televisão e mantinha uma vida mais reservada, dedicada à família.
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