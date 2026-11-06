Laudo revela causa da morte de ator de ‘Breaking Bad’ aos 34 anos

RJ Mitte foi encontrado sem vida pela mãe em sua residência no Texas, em outubro

Em entrevista, a mãe afirmou acreditar que o filho tenha agido por impulso. Ela contou que vinha tentando convencê-lo a iniciar um acompanhamento psicológico havia aproximadamente três meses, mas não conseguiu fazê-lo procurar terapia.

Um relatório oficial do Condado de Cameron, no Texas, confirmou a causa da morte do ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série Breaking Bad. Segundo informações divulgadas pelo Page Six nesta quinta-feira (5), o artista morreu por suicídio, aos 34 anos, em 12 de outubro. O documento aponta enforcamento como causa da morte e registra que ele foi declarado morto às 13h32.

A informação sobre o suicídio já havia sido divulgada anteriormente por um representante do ator, mas as circunstâncias não tinham sido detalhadas. Mitte foi encontrado pela própria mãe, Dyna Mitte, que relatou à NBC News ter ido à residência do filho para levar o almoço depois de tentar entrar em contato com ele por telefone naquela manhã, sem conseguir resposta.

Relato da família

Em entrevista, a mãe afirmou acreditar que o filho tenha agido por impulso. Ela contou que vinha tentando convencê-lo a iniciar um acompanhamento psicológico havia aproximadamente três meses, mas não conseguiu fazê-lo procurar terapia.

Dyna também mencionou desentendimentos familiares envolvendo Kennedy Suarez, então noiva do ator. De acordo com informações publicadas pelo TMZ, Suarez teria exigido que Mitte escolhesse entre manter o relacionamento e permanecer próximo de seus familiares. Não há, porém, confirmação de que esses conflitos tenham motivado a morte.

Carreira na televisão

RJ Mitte ganhou reconhecimento internacional por sua participação em Breaking Bad, produção na qual interpretou Walter White Jr., filho do protagonista vivido por Bryan Cranston. Diagnosticado com paralisia cerebral, o ator também se destacou fora das telas por sua atuação em defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência.

Após a morte de Mitte, Cranston prestou uma homenagem ao antigo colega de elenco e recordou o início da trajetória do jovem na série.

“Conheci-o quando ele tinha apenas 14 anos, quando foi escalado para o papel de Walter White Jr., um papel que ele desempenhou com muita alegria e entusiasmo”, afirmou o ator.

Cranston também destacou a determinação de Mitte diante dos desafios relacionados à paralisia cerebral, lembrando sua dedicação ao trabalho e à carreira artística.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.