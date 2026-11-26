Os Altruístas: Conheça a história real por trás da nova minissérie da Netflix sobre fraude de US$ 8 bi

Estrelada por Julia Garner e Anthony Boyle, produção revisita o escândalo da corretora de criptomoedas FTX e o relacionamento de seus dois protagonistas, que passaram de jovens idealistas a figuras centrais de um dos maiores golpes financeiros dos Estados Unidos

A Netflix aposta em mais uma história real que parece roteiro de ficção. Disponível na plataforma desde 19 de novembro, a minissérie Os Altruístas apresenta os bastidores de um dos escândalos financeiros mais impressionantes dos últimos anos: a queda da FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e o envolvimento de seus jovens executivos em uma fraude que movimentou cerca de US$ 8 bilhões.

Com oito episódios, a produção acompanha Sam Bankman-Fried, interpretado por Anthony Boyle, e Caroline Ellison, vivida por Julia Garner. Os dois ficaram conhecidos não apenas pela atuação no mercado financeiro, mas também pelo relacionamento amoroso e pela participação em um esquema que abalou a confiança dos investidores no universo das criptomoedas.

A trama explora como um projeto que prometia revolucionar o sistema financeiro, com discursos sobre ética, responsabilidade e transformação social, acabou se tornando um escândalo internacional. Por trás da imagem de jovens bilionários interessados em fazer o bem, existiam decisões financeiras questionáveis, mentiras e o uso indevido de dinheiro de clientes.

A história real: o que aconteceu com a FTX?

Para entender a história de Os Altruístas, é preciso voltar a 2019, quando Sam Bankman-Fried fundou a FTX. A empresa cresceu rapidamente e se transformou em uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo. Seu fundador ganhou fama de jovem prodígio, acumulou uma fortuna bilionária e passou a frequentar ambientes de poder e influência.

Bankman-Fried também defendia o chamado altruísmo eficaz, uma filosofia que propõe utilizar recursos e conhecimento para produzir o maior impacto positivo possível no mundo. A ideia era ganhar muito dinheiro para, posteriormente, financiar projetos sociais e ajudar outras pessoas.

Nesse cenário, Caroline Ellison assumiu um papel importante. Ela comandava a Alameda Research, empresa de investimentos ligada ao universo empresarial de Bankman-Fried. Os dois também mantiveram um relacionamento amoroso, que se tornou parte importante da história.

O problema começou quando veio à tona que a Alameda utilizava recursos depositados por clientes da FTX para cobrir operações e prejuízos. Na prática, o dinheiro que deveria estar protegido na corretora era utilizado para sustentar os negócios da empresa de investimentos.

Em novembro de 2022, a situação se tornou insustentável. Após questionamentos sobre a saúde financeira da Alameda e a divulgação de informações sobre os ativos da empresa, a confiança dos investidores desmoronou. A FTX entrou em colapso, pediu recuperação judicial e deixou um rombo bilionário.

O escândalo revelou uma estrutura muito diferente daquela apresentada publicamente pelos executivos. O caso passou a ser investigado pelas autoridades norte-americanas e se transformou em um dos episódios mais emblemáticos da história recente do mercado de criptomoedas.

O que aconteceu com Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison?

A história dos protagonistas também teve consequências judiciais. Sam Bankman-Fried foi condenado em novembro de 2023 por sete acusações relacionadas a fraude e conspiração. Em março de 2024, recebeu uma sentença de 25 anos de prisão.

Caroline Ellison, por sua vez, declarou-se culpada e colaborou com as investigações, inclusive testemunhando contra o ex-companheiro durante o julgamento. Ela foi condenada a dois anos de prisão em setembro de 2024.

A participação de Caroline no caso chamou atenção justamente pela relação pessoal e profissional que mantinha com Sam. A executiva esteve no centro das decisões da Alameda Research e precisou explicar às autoridades como funcionava o esquema envolvendo os recursos dos clientes da FTX.

Quem está no elenco de Os Altruístas?

Além de Julia Garner, conhecida por Ozark e Inventando Anna, e Anthony Boyle, de Mestres do Ar, a minissérie reúne nomes como Alex Lawther, que interpreta Sam Trabucco, Matt Rife, no papel de Ryan Salame, Karan Soni como Nishad Singh e Eugene Young como Gary Wang.

O elenco também conta com Madison Hu, Jennifer Grey, Terry Chen, Paul Reiser e Robin Weigert.

A produção foi criada por Graham Moore, vencedor do Oscar pelo roteiro de O Jogo da Imitação, e Jacqueline Hoyt. James Ponsoldt dirige o primeiro episódio. A Higher Ground Productions, empresa de Barack e Michelle Obama, também participa como produtora executiva.

Inspirada em reportagens da revista New York, a minissérie não se limita à investigação financeira. O objetivo é mostrar os bastidores das relações pessoais, as ambições e as contradições dos personagens envolvidos.

A série é totalmente fiel aos acontecimentos reais?

Embora seja baseada em um caso real e utilize acontecimentos documentados, Os Altruístas é uma dramatização. Isso significa que algumas conversas privadas, situações íntimas e motivações dos personagens foram reconstruídas para a narrativa.

O próprio criador Graham Moore explicou que a equipe pesquisou documentos judiciais, reportagens e depoimentos para construir os protagonistas, mas também precisou imaginar momentos que aconteceram longe das câmeras.

É justamente essa combinação que torna a história tão intrigante: a série apresenta não apenas a dimensão financeira do escândalo, mas também como ambição, poder, relacionamentos e justificativas morais podem se misturar em uma trama que terminou com bilhões de dólares em prejuízo.

Com oito episódios, Os Altruístas é uma opção para quem gosta de produções sobre crimes reais, golpes milionários e histórias de ascensão e queda. E, neste caso, a realidade já oferece acontecimentos suficientes para deixar qualquer espectador impressionado.