Minha filha chegará longe, mas Juliette vai levar o ‘BBB 21’, diz pai de Viih Tube

Em entrevista ao Pânico, Fabiano Moraes elogiou a participação da influenciadora e rebateu as críticas do público: ‘Ela está usando estratégias, isso não é falta de caráter’

Imagem: Reprodução/Pânico Fabiano Moraes considera que Viih Tube, João Luiz e Camilla de Lucas podem evoluir na disputa do reality show



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 12, o produtor musical Fabiano Moraes elogiou a participação de sua filha, Viih Tube, na 21ª edição do Big Brother Brasil. “Sinto uma grande emoção ao ver a Vitória no programa porque ela está realizando um sonho. Ela está desenvolvendo um trabalho legal e acredito que ainda fique um bom tempo na casa. A Vitória chegará longe, mas a Juliette leva o prêmio”, disse. Atualmente, o jogo desempenhado pela participante é alvo de críticas nas redes sociais, onde é rotulada como “falsa” e “oportunista”. “O que as pessoas assistem não é a vida real, é apenas um jogo. Eu não aguentaria dez dias dentro do reality, pediria para sair. Ela está usando as estratégias que tem para formar aliados e captar votos similares aos dela, isso não é falta de caráter. Apesar disso, a Vitória entrou para mostrar quem é, impor sua personalidade forte, seu coração e caráter – ela é pura emoção”, analisou o pai da sister.

Para Fabiano, além de Viih Tube, Camilla de Lucas e João Luiz devem evoluir na disputa. “A Viih tem apenas 20 anos e mesmo sendo muito nova, possui DRT de atriz, já fez duas webséries e escreveu e atuou em seu próprio filme. Como disse, ela vai chegar muito longe no BBB, mas a favorita ao prêmio é a Juliette porque é engraçada e gosta de chamar atenção. A Camilla e o João também são muito legais e vão longe. Já o Gil não tenho tanta certeza, porque é uma montanha-russa de emoções”, concluiu.

Confira a entrevista com Fabiano Moraes: