Bell 430: o que se sabe sobre o helicóptero desaparecido com Rick em SC

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave desaparecida nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina é um helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR. Segundo a nota oficial, a aeronave decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto, o que levou ao acionamento da operação de busca.

O caso ganhou repercussão após o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informar que, entre os ocupantes, estariam o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar. A corporação também afirmou que trabalha com a possibilidade de queda da aeronave, mas, até o momento, não confirmou a localização do helicóptero.

Qual era a rota do helicóptero?

De acordo com as informações oficiais divulgadas pelos bombeiros, o helicóptero teria decolado da Costa Esmeralda, em Porto Belo, e seguia para São Joaquim, na Serra catarinense.

As buscas foram concentradas em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: a área apontada inicialmente como provável local da ocorrência e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Como são feitas as buscas

A FAB informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, assumiu a coordenação das ações de investigação e planejamento para delimitar a área com maior probabilidade de localização da aeronave.

Em nota, a Força Aérea afirmou que mobilizou duas aeronaves especializadas em Busca e Salvamento: um helicóptero Black Hawk H-60 e um SC-105 Amazonas. Segundo a corporação, a prioridade é localizar o helicóptero e seus ocupantes “no menor tempo possível”.

Buscas por terra seguem na Serra catarinense

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informou que cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4×4, necessárias por causa das condições do terreno.

As equipes foram inicialmente até a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. Depois, seguiram para a área próxima a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal de celular. Segundo o CBMSC, as buscas poderão ser reforçadas na manhã de terça-feira (22) com cão de busca e resgate, caso seja necessário.