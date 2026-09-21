Onde helicóptero com Rick desapareceu? Veja rota e locais das buscas

Aeronave partiu de Porto Belo e seguia para São Joaquim; bombeiros procuram helicóptero em dois pontos da Serra catarinense

O helicóptero que levava o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, desapareceu enquanto fazia uma viagem entre o litoral e a Serra de Santa Catarina nesta segunda-feira (21). A aeronave partiu de Porto Belo, na região conhecida como Costa Esmeralda, e tinha São Joaquim como destino.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) concentra as buscas em duas áreas que ficam a cerca de 30 quilômetros de distância uma da outra.

Buscas começaram em Urubici

As primeiras equipes seguiram para a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, depois que a região foi apontada como possível local da queda do helicóptero.

Os bombeiros, porém, não encontraram vestígios da aeronave e passaram a avançar para um segundo ponto definido durante a operação.

Último sinal de celular foi próximo a São Joaquim

A outra área de buscas fica próxima a São Joaquim e foi determinada a partir do último sinal de celular registrado de um dos tripulantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação. Viaturas com tração 4×4 são utilizadas para chegar às áreas de difícil acesso da Serra catarinense.

Além do Corpo de Bombeiros, a Força Aérea Brasileira participa das buscas. A FAB mobilizou um Black Hawk H-60 e um SC-105 Amazonas depois de ser acionada na tarde desta segunda-feira.

O cantor Rick e o empresário Bruno Avelar estão entre os ocupantes citados pelo Corpo de Bombeiros. As autoridades ainda trabalham para localizar a aeronave e seus passageiros.