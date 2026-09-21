Artista integra uma das duplas conhecidas do sertanejo e tem discografia que reúne trabalhos lançados desde a década de 1990

Quem é Rick, cantor da dupla Rick e Renner que estava em helicóptero desaparecido em SC

Rick, da dupla sertaneja Rick e Renner, está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que realiza buscas pela aeronave na Serra catarinense.

O nome de batismo do cantor é Geraldo Antônio de Carvalho. A identificação consta, entre outros registros oficiais, em contratos de apresentações da dupla firmados por órgãos públicos. Em documento da Prefeitura de Anhembi, em São Paulo, ele aparece como Geraldo Antonio de Carvalho, artisticamente conhecido como Rick, ao lado de Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner.

Carreira de Rick e Renner

Rick construiu a carreira nacional ao lado de Renner no sertanejo. A discografia publicada no site oficial da dupla registra trabalhos desde “Rick e Renner – Volume 1”, de 1993, seguidos por discos lançados ao longo das décadas seguintes.

Entre os álbuns estão “Mil Vezes Cantarei”, de 1998; “Instante Mágico”, de 1999; “Seguir em Frente”, de 2000; “É Dez, É Cem, É Mil”, de 2001; “Só Pensando em Você”, de 2002; e “10 Anos de Sucesso – DVD Acústico”, de 2003. A discografia oficial também registra trabalhos posteriores, como “Só Nós Dois”, “Coisa de Deus”, “Passe o Tempo Que Passar” e “Inacreditável o Poder do Amor”.

Canções como “Ela é Demais” e “Cara de Pau” também aparecem no repertório oficial da dupla. No álbum “Bom de Dança – Volume 2”, de 2013, as duas músicas integram um dos medleys gravados por Rick e Renner.

A dupla continuou realizando apresentações nos últimos anos. Em março de 2026, por exemplo, a Prefeitura de Nova Trento, em Santa Catarina, formalizou a contratação de um show de Rick e Renner para abril daquele ano.

Helicóptero desapareceu em Santa Catarina

Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero em que estava Rick decolou de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim. O empresário Bruno Avelar também está entre os ocupantes informados pela corporação.

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada para participar das buscas e mobilizou um helicóptero Black Hawk H-60 e uma aeronave SC-105 Amazonas. Bombeiros também realizam buscas por terra entre as regiões de Urubici e São Joaquim.