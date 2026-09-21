FAB usa Black Hawk em busca por helicóptero com cantor Rick em SC

Força Aérea também mobilizou um SC-105 Amazonas para procurar aeronave que desapareceu após decolar de Porto Belo

A Força Aérea Brasileira (FAB) mobilizou duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento para procurar o helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, e desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina.

Segundo a FAB, foram empregados um helicóptero Black Hawk H-60 e uma aeronave SC-105 Amazonas. O helicóptero desaparecido, de matrícula PP-MGR e modelo Bell 430, havia decolado de Porto Belo e seguia para São Joaquim, mas não chegou ao destino.

Salvaero Curitiba coordena ações

A FAB informou que foi acionada durante a tarde. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, conhecido como Salvaero Curitiba, iniciou a investigação e o planejamento da operação para definir as áreas com maior probabilidade de localização da aeronave.

De acordo com a Força Aérea, o planejamento é atualizado conforme novas informações sobre o desaparecimento são obtidas.

Bombeiros fazem buscas por terra

Paralelamente, cerca de 20 integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participam das buscas por terra.

As equipes estiveram inicialmente na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, apontada como possível região da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. Depois, passaram a seguir em direção a uma área próxima a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Além de Rick, o empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes citados pelo Corpo de Bombeiros. Caso seja necessário, a operação será reforçada na manhã de terça-feira (22) com um cão de busca e resgate.