Dua Lipa mostra arte de novo álbum e confirma data de lançamento

Dua Lipa revelou a arte de capa e confirmou a data de lançamento de seu novo álbum, que se chamará “Future Nostalgia”. O disco inédito chegará às plataformas digitais em 3 de abril.

A cantora já havia anunciado que o terceiro single, “Physical”, será divulgado na sexta-feira (31). Ela já liberou as faixas “Don’t Start Now” e a que dá nome ao álbum, “Future Nostalgia”.

Em entrevistas passadas, Dua havia classificado o novo trabalho como “futurístico e inovador”.

A agenda dela estará cheia, com turnê pelo Reino Unido e Irlanda, a partir de maio deste ano.

FUTURE NOSTALGIA – THE ALBUM – COMING TO YOU APRIL 3RD – SHOT BY HUGO COMTE – 🌕🔐💛 pic.twitter.com/rRSiSbl2Oe

— DUA LIPA (@DUALIPA) January 30, 2020