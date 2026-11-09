Fã morre durante show de Fábio Jr. em São Paulo

Uma fã do cantor Fábio Jr. morreu durante uma apresentação do artista no último domingo (8).

Segundo nota divulgada pelo cantor e sua equipe, Sheila Cruz Martins passou mal durante uma apresentação em Jaguariúna, em São Paulo.

A fã recebeu atendimento médico, mas não resistiu. Ainda segundo o texto, o cantor e sua equipe foram informados do ocorrido após o término do show.

O texto diz que o cantor e a equipe receberam a notícia com muita tristeza, e que estão profundamente consternados e se solidarizam com os familiares e amigos.