Lollapalooza 2027 anuncia line-up com Travis Scott, Charli XCX e David Guetta

Festival também conta com Queens of the Stone Age e The Killers

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira (8) o line-up para a edição de 2027, em que celebra 15 anos no Brasil.

O festival vai contar com os headliners Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Sombr e Mochakk.

RAYE, ADÉLA, Slayyyter, Cage the Elephant, Fontaines D.C., David Guetta, The Prodigy, Mochakk, Lola Young, Leon Bridges, Four Tet, Boy Harsher, The Avalanches, Boys Noize e Malcolm Todd também estão entre os mais de 70 artistas do line-up.

A banda americana Die Spitz traz “Something to Consume”, primeiro álbum do quarteto, marcado pela mistura de punk, hardcore, metal, grunge e rock alternativo.

Os brasileiros também marcam presença no festival. Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago se encontram em um projeto nascido da amizade e das trocas entre os três, misturando rap, MPB, jazz, morna e funaná.

Nação Zumbi também traz suas guitarras para Interlagos, além de Budang e Zépelim e o Sopro do Cão.

O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os ingressos já estão à venda no site da Ticketmaster, mas os horários e palcos em que os artistas se apresentarão ainda não foram divulgados.