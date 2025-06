Morre aos 37 anos a cantora de forró Faby Bezerra

Confirmação da triste notícia foi feita através de um comunicado no perfil oficial da cantora

Reprodução/Instagram/@fabybezerraoficial Faby Bezerra lutava contra câncer no colo de útero



A cantora de forró Faby Bezerra faleceu na quinta-feira (19), em Fortaleza, aos 37 anos. A artista lutava contra um câncer de colo de útero e deixa para trás um marido e quatro filhos. A confirmação da triste notícia foi feita através de um comunicado no perfil oficial da cantora. Com grande tristeza, nos despedimos de Faby Bezerra, uma mulher iluminada, talentosa e uma mãe dedicada. Sua voz cativante e sua presença acolhedora deixaram uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Faby fez parte de várias bandas de forró ao longo de sua carreira, sendo seu último projeto com o grupo Forró Bota Pra Cima. Ela residia em Limoeiro do Norte, no Ceará, e seu corpo foi velado na manhã de hoje.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA