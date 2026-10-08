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Renner anuncia carreira solo após morte de Rick

Anúncio foi feito por meio das redes sociais da dupla

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Rick & Renner
Rick & Renner Reprodução/Instagram @rickerenner

O canto Renner, que fazia dupla com Rick, anunciou nesta quinta-feira (08) que seguirá carreira solo após a morte do companheiro de dupla. A informação foi compartilhada nas redes sociais da dupla.

“Renner seguirá nos palcos levando ao público as músicas que atravessaram gerações, relembrando grandes momentos e mantendo viva a essência dessa história, agora por meio de um projeto preparado com muito respeito, responsabilidade e carinho”, diz o comunicado.

Rick Sollo, da dupla com Renner, teve a morte confirmada no dia 21 de setembro. O artista de 59 anos estava entre os ocupantes de um helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Ele deixa a esposa, Geralda Helena, e dois filhos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou que achou a aeronave após dois dias de buscas. A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. O empresário Bruno Avelar também estava entre os ocupantes. Entre as vítimas também estão o videomaker Paulo Santos, o piloto, capitão Antônio, e o copiloto Leopoldo.

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