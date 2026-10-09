Rihanna diz ter ‘pelo menos 170 músicas inéditas para lançar

Em agosto, o rapper A$AP Rocky, marido de Rihanna, confirmou que ela está trabalhando em novas músicas

Nesta semana, a cantora Rihanna participou de uma transmissão ao vivo no TikTok para promover sua marca de cosméticos, a Fenty Beauty.

Durante a live, Rihanna respondeu a um fã que havia enviado uma pergunta sobre seu acervo de canções: “Se há dez produtos guardados em um cofre, então tenho pelo menos 17 cofres”, dando a entender que tem pelo menos 170 músicas inéditas guardadas.

A revelação aumenta a expectativa em torno do próximo álbum da artista, que não lança um disco de estúdio desde Anti, de 2016. Em agosto, o rapper A$AP Rocky, marido de Rihanna, confirmou que ela está trabalhando em novas músicas. Na época, ele afirmou, em entrevista ao programa The Jason Lee Show, que a cantora está em estúdio, embora não tenha divulgado detalhes sobre o projeto, que os fãs apelidaram de R9.

Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, em fevereiro de 2025, Rihanna afirmou que o tempo longe da música precisa se refletir na qualidade do próximo trabalho. A cantora disse que não pretende lançar algo medíocre e indicou que o álbum pode fugir das expectativas do público, sem necessariamente seguir uma fórmula comercial voltada para o rádio.