Último show de Rick e Renner foi em festa de 15 anos em MT dois dias antes de acidente

A última apresentação conhecida de Rick e Renner ocorreu no sábado (19), apenas dois dias antes do desaparecimento do helicóptero em que Rick viajava em Santa Catarina. A dupla participou de uma festa de 15 anos em Sorriso, no Mato Grosso, e foi responsável por uma surpresa preparada para a aniversariante.

Rick e Renner se apresentaram na comemoração de Maria Bergamin. A participação havia sido organizada pelo pai da adolescente, o empresário William Bergamin, e foi mantida em segredo até o momento da homenagem.

Maria acreditava que o próprio pai faria uma homenagem cantando “Filha”, música de Rick e Renner. Quando a apresentação começou, porém, a dupla apareceu no local para interpretar a canção.

Registros publicados nas redes sociais mostram os cantores durante a homenagem e voltaram a circular depois do desaparecimento da aeronave em Santa Catarina.

A apresentação em Sorriso ocorreu no sábado. Na segunda-feira (21), Rick embarcou no helicóptero que seguia de Porto Belo para São Joaquim, mas a aeronave não chegou ao destino.

Nesta terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina localizou os destroços na Serra catarinense e confirmou que as cinco pessoas que estavam a bordo morreram.