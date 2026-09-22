Relembre os maiores sucessos da dupla Rick e Renner

Dupla construiu trajetória de mais de três décadas e emplacou músicas como ‘Ela é Demais’, ‘Nos Bares da Cidade’ e ‘Mil Vezes Cantarei’

A morte do cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, nesta terça-feira (22), encerra uma trajetória de mais de três décadas marcada por sucessos que ajudaram a consolidar o nome da dupla no sertanejo nacional.

Rick e Renner começaram a lançar discos no início dos anos 1990. A discografia oficial registra o primeiro álbum da dupla em 1993 e reúne mais de duas décadas de trabalhos, incluindo discos como Mil Vezes Cantarei, Instante Mágico, Seguir em Frente, Só Pensando em Você e 10 Anos de Sucesso – DVD Acústico.

Entre as canções que se tornaram mais conhecidas do repertório estão “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade”, “Sem Direção”, “Casa de Caboclo”, “Só Pensando em Você”, “Mil Vezes Cantarei”, “Cara de Pau”, “A Força do Amor” e “Muleca”. Algumas delas continuam entre as faixas mais populares da dupla nas plataformas digitais.

Ela é Demais

Uma das músicas mais associadas à dupla, “Ela é Demais” atravessou diferentes fases da carreira de Rick e Renner e voltou a aparecer em gravações posteriores e apresentações ao vivo. A faixa está entre as mais ouvidas do repertório da dupla em plataformas digitais.

Nos Bares da Cidade

“Nos Bares da Cidade” também se tornou uma das canções mais populares de Rick e Renner. A música fez parte do repertório revisitado no projeto acústico que celebrou os dez anos da dupla e segue entre as faixas de maior alcance digital dos artistas.

Mil Vezes Cantarei

A faixa deu nome ao álbum lançado em 1998 e se tornou um dos marcos da fase de maior projeção nacional da dupla. A música também integrou posteriormente projetos comemorativos de Rick e Renner.

Cara de Pau

Lançada no álbum Instante Mágico, de 1999, “Cara de Pau” também ganhou novas versões ao longo da carreira. Em 2013, apareceu em um medley ao lado de “Ela é Demais” e “Credencial”.

Só Pensando em Você

A música também se tornou uma das marcas do repertório romântico de Rick e Renner e deu nome ao álbum lançado em 2002. Posteriormente, voltou a integrar o projeto acústico comemorativo da dupla.

Ao longo da carreira, Rick e Renner alternaram canções românticas e faixas de temática mais festiva, mantendo uma extensa discografia até os trabalhos lançados no fim da década de 2010.