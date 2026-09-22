Rick e Daniel mantiveram amizade e parceria após morte de João Paulo; relembre
A ligação de Rick Sollo com João Paulo e Daniel não terminou com a morte de João Paulo, em 1997. Nas décadas seguintes, Rick e Daniel mantiveram uma relação de amizade e parceria musical, dividiram palcos e voltaram a interpretar canções ligadas à história das duas duplas.
A proximidade vinha desde o período em que Rick e Renner e João Paulo e Daniel começavam a ganhar projeção nacional. Ao recordar aquela época, Daniel afirmou em entrevista: “Rick era muito amigo do João Paulo”.
Rick participou de DVD de Daniel
Em 2015, Rick esteve entre os convidados do DVD In Concert em Brotas, projeto de Daniel gravado em sua cidade natal.
Na apresentação, Rick fez a segunda voz em “Não Precisa Perdão”, música que havia composto em parceria com João Paulo. Daniel contou que o momento o emocionou pela ligação de Rick com o antigo parceiro.
A parceria entre os dois foi além dos palcos. Rick e Daniel também compuseram juntos o hino municipal de Brotas, cidade do interior de São Paulo onde Daniel nasceu.
Reencontros nos palcos
Os artistas continuaram se encontrando profissionalmente nos anos seguintes. Em dezembro de 2023, Rick e Renner participaram de uma edição especial do Altas Horas dedicada aos 40 anos de carreira de Daniel e cantaram juntos “Só Dá Você na Minha Vida”, composição de Rick que havia sido gravada originalmente por João Paulo e Daniel.
Em outro encontro exibido no Viver Sertanejo, Rick, Renner e Daniel dividiram os vocais de “Página de Amigos”, outra composição de Rick que fez parte do repertório de grandes nomes do gênero.
A relação entre os artistas, portanto, atravessou diferentes fases da música sertaneja: começou ainda com João Paulo vivo e continuou, por décadas, por meio da amizade entre Rick e Daniel, das composições e dos reencontros nos palcos.
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